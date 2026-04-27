Morante de la Puebla quiere cumplir todos los compromisos de su agenda acelerando su recuperación

El diestro José Antonio Morante de la Puebla no descarta retomar todos sus compromisos pendientes y, de hecho, ha pedido al empresario Alberto García, gestor del coso deValladolid, que no le sustituya aún en su siguiente cita profesional del 10 de mayo, cuando ni siquiera habrán pasado tres semanas de la grave cogida que sufrió el pasado lunes en la Maestranza de Sevilla. Así lo ha avanzado El Norte de Castilla.

La intención del diestro, que se encuentra muy animado y motivado, sería retomar sus entrenamientos esta semana con vistas a acelerar el proceso de rehabilitación de las graves heridas sufridas el pasado 20 de abril, que le afectaron al recto, según el parte emitido por Octavio Mulet, el cirujano que le operó en la enfermería del coso.

Se recupera en su domicilio

Canal Sur ya informaba, en el transcurso de la retransmisión de la corrida que cerró la Feria de Abril, que Morante habría pasado el fin de semana entre su casa de La Puebla del Río (Sevilla) y una nueva finca que ha adquirido en la localidad onubense de Bollullos Par del Condado.

Morante fue ingresado esa noche en el hospital Viamed Santa Ángela de Sevilla aunque pidió el alta voluntaria el pasado viernes para seguir recuperándose en su domicilio de esa fuerte cornada sufrida del último toro que tenía que lidiar en la Feria de Abril de Sevilla.

Herida anal por asta de toro

El animal derribó al torero durante el primer tercio y lo corneó en el suelo, provocando una situación que obligó a suspender su actuación. El parte oficial precisaba que el diestro de La Puebla había sufrido una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm”.

Los gestos de dolor que mostraba Morante tras el incidente y el hecho de que ya no pudo levantarse, delataban la gravedad de la herida. Por ello, fue trasladado de inmediato en brazos de las asistencias hasta la enfermería, donde fue intervenido por el equipo de Mulet.

Por ahora, el diestro continua con la recuperación desde casa, pero con gran optimismo de cumplir su fecha en Valladolid y, posiblemente, sus siguientes en la Feria del Caballo de Jerez los días 15 y 16 de mayo. Todas estas convocatorias cuentan con entradas agotadas y, por ahora, el torero no descarta fallar a sus citas.

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