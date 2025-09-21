Los asuntos judiciales que rodean a Sánchez continúan marcando la agenda

El Gobierno intenta retomar el paso en el debate político, pero la polémica de las pulseras y los asuntos judiciales que rodean al presidente siguen marcando la agenda.

El martes se decide el futuro judicial de David Sánchez, el hermano del presidente. La jueza debe resolver los recursos de su defensa y del resto de investigados. Está a un paso del banquillo por su contratación en la Diputación de Badajoz.

Fiscal General del Estado

Por otra parte, ya se ha ordenado juicio oral para el Fiscal General del Estado, y su causa se enreda ahora con fianza que debe pagar Álvaro García Ortiz.

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha ordenado la apertura de juicio oral contra García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La decisión, contenida en un auto de 29 páginas, marca un hecho inédito: será la primera vez que un fiscal general se siente en el banquillo del Supremo.

El auto llegaba seis semanas después de que la Sala de Apelación confirmara su procesamiento, avalando por mayoría que García Ortiz impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación fiscal a González Amador.

Begoña Gómez

Y en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, hoy conocemos un audio clave. La razón publica la declaración del exvicerrector de la Complutense ante el juez. Asegura que su asesora le preguntó si Begoña Gómez podía percibir más dinero por hacerse cargo de dos másteres. Es decir, preguntó por la actividad privada de la mujer del presidente, mientras tenía un cargo público.

Según publica el mencionado diario, Cristina Álvarez le preguntó al que fuera vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid si Begoña Gómez podía cobrar 15.000 euros por cada uno de los dos másteres que dependían de la cátedra extraordinaria que codirigió durante tres cursos. Así lo desveló Doadrio cuando acudió, por primera vez, a declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en julio de 2024, tal y como refleja el audio de su comparecencia al que ha tenido acceso La Razón.

El antiguo alto cargo de la Complutense lo desveló después de que, por parte de la acusación popular unificada, que ahora lidera Hazte Oír, se le preguntase si la esposa del presidente del Gobierno "cobraba algún emolumento" de la universidad por su "labor pedagógica".

