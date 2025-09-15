La última oportunidad para David Sánchez antes del banquillo: la Audiencia de Badajoz aborda el recurso sobre su procesamiento

La última baza de David Sánchez y los otros diez procesados por la supuesta adjudicación de irregular de su puesto en la Diputación de Badajoz pasa por la Audiencia Provincial de Badajoz. Hoy, los cuatro magistrados que componen la sala inician el debate sobre estos once recursos, al que también se suma el de la propia fiscalía, que se mostró en contra de estos procesamientos. El resultado de esa deliberación puede tardar en conocerse, el debate puede alargarse más de una jornada, y la resolución -que será en un mismo escrito para todos los procesados- podría tardar días en publicarse.

De lo que se desprenda de la decisión de los magistrados dependerá el futuro procesal de David Sánchez y de líder del PSOE extremeño y entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La decisión será firme, situará quién o quiénes se sentarán finalmente en el banquillo y supondrá el último paso antes de que la justicia ponga fecha para el posible juicio contra el hermano del Presidente del Gobierno.

La jueza Beatriz Biedma decidió dar por concluida la instrucción y abrir la fase de procesamiento contra David Sánchez el pasado 28 de abril, después de casi un año de investigación. La jueza considera que Sánchez y Gallardo podrían haber incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación, por lo que las partes piden para ellos 3 años de prisión.

Un sólo juicio y en Badajoz

Si la Sección Primera de la Audiencia Provincial ratifica el auto de la magistrada de Badajoz, el juicio sería ya un hecho. Ese posible juicio se celebraría en Badajoz después del intento de aforamiento de Miguel Ángel Gallardo. Gallardo recogió su acta como diputado en el parlamento extremeño de manera exprés, y aunque su aforamiento sí es efectivo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechazara asumir la causa y dejara el caso en manos de la Audiencia de Badajoz. De esta manera se evita la posibilidad de que se celebraren dos juicios paralelos o que incluso pudiera haber sentencias contradictorias.

Si por el contrario la Audiencia de Badajoz da por buenos los argumentos de la defensa y la fiscalía no habría juicio y el caso quedaría en nada.

