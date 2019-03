El PSOE de Asturias seguirá gobernando con "fortaleza" pese a la retirada de UPyD

El gobierno socialista de Asturias continuará con "fortaleza, iniciativa y determinación", ha dicho el portavoz del ejecutivo regional, Guillermo Martínez, quien ha considerado una "irresponsabilidad" la retirada del apoyo de UPyD. Martínez ha atribuido "intereses oscuros y partidistas" a la líder de UPyD, Rosa Díez, de la que ha dicho que "le viene bien la inestabilidad, no a los asturianos".

El portavoz del gobierno regional ha hecho estas manifestaciones durante la rueda de prensa en la que el ejecutivo asturiano ha calificado de "injustificada" la ruptura del pacto de legislatura anunciada por UPyD, que deja en minoría al PSOE al frente del Gobierno del Principado, que también ha perdido el apoyo de IU.

"El Principado jamás va tolerar que los asturianos se conviertan en rehenes de intereses"

A ambos, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" y ha remarcado que el acuerdo suscrito entre socialistas y la formación magenta es "claro" en cuanto a la reforma de la ley electoral regional.

Esta reforma ha desatado la desavenencia entre ambos al rechazar el PSOE apoyar en la Cámara regional una iniciativa parlamentaria para su toma en consideración porque no contaba con el apoyo de PP o Foro, que hubiera permitido un amplio respaldo parlamentario.

En este sentido, ha aludido a las palabras pronunciadas por el líder del partido magenta en Asturias, Ignacio Prendes, quien reconoció en su momento que la modificación de la ley electoral requería "amplios acuerdos", y que, de no existir estos, no se produciría. "No cabe otra interpretación" al contenido del texto suscrito por PSOE y UPyD sobre la reforma electoral regional acordada en el pacto de legislatura, ha dicho Martínez.

"El Gobierno de Asturias jamás va tolerar que los asturianos se conviertan en rehenes de intereses particulares y egoístas de Rosa Díez", ha subrayado el portavoz del ejecutivo autonómico, que ha comentado que la ruptura "no ha sido buscada ni deseada" por los socialistas, que "siempre" han cumplido sus compromisos.

El Principado tiene un presidente "serio", que "cumple la palabra", ha afirmado Martínez, que ha apostado por seguir trabajando, "anteponiendo" los intereses de los ciudadanos a los de "personas ajenas a esta comunidad autónoma".

"El actual ejecutivo tiene la responsabilidad de gobernar"

Ha defendido la búsqueda de un acuerdo "lo más amplio posible", que incluye "invitar a IU y UPyD a repetir" el acuerdo, si bien ante la posibilidad de contar con las otras dos formaciones con representación parlamentaria -PP y Foro- ha puntualizado que "hay visiones distintas" sobre cómo salir de la crisis.

Con la intención de "hacer más esfuerzo que nunca" para conseguir sacar adelante el presupuesto autonómico para el año 2014, Martínez, ante la pregunta de un posible adelanto electoral, ha respondido que el actual ejecutivo "tiene la responsabilidad de gobernar", por lo que "hacer dejación de funciones o no hacerlo frente a la situación actual sería una grave irresponsabilidad".

El gobierno asturiano seguirá "desplegando" la actividad política e impulsando las iniciativas legislativas previstas además de continuar su trabajo en cuestiones como el pacto demográfico, la agenda social, el traslado del Hospital Universitario Central y el presupuesto para el próximo año, cuyo proyecto ultima.