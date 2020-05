Así ha perdido el Gobierno en apoyo de sus socios: cinco prórrogas del estado de alarma y 144 apoyos menos

El anuncio de la derogación de la reforma laboral ha originado tensiones internas en el Gobierno en el momento en también se debilita el apoyo de sus socios de legislatura en el Congreso.

Esto se puede observar en la evolución de los apoyos a las sucesivas prórrogas del Estado de Alarma. En la primera votación nadie votó en contra, tampoco el PP. Incluso VOX votó a favor; mientras ERC, BNG, EH Bildu, Junts per cataluña o la CUP mostraban su distancia con el Gobierno en el peor momento de la epidemia en nuestro país.

En solo 15 días; VOX pasaba directamente del si al no, junto a los antisistmas de la CUP. Pero el Gobierno mantenía el apoyo del principal partido de la oposición. También en la tercera prórroga le apoyó el PP que ya avisaba de que acabaría por darle la espalda si no contaba con ellos.

La cuarta Prórroga, ya en Mayo, estuvo a punto de no aprobarse. El PP se abstuvo. Esquerra Republicana dio la Espalda al presidente Sánchez y se pasó al no. Pedro Sánchez lograba la mayoría por los pelos. Gracias a la desescalada a medida en el país Vasco pactada con el PNV y el acuerdo in extremis de Ciudadanos.

El pasado miércoles, por primera vez, la prórroga estuvo a punto de ser rechazada. PP se unió al no y también Compromís. Para mantener la prórroga el Gobierno negoció incluso aspectos que nada tienen que ver con la crisis sanitaria. Bildu se quedó en la abstención a cambio de la derogación de la reforma laboral. El Gobierno superaba la votación con 177 votos, uno más que los necesarios para la mayoría. En cinco votaciones ha perdido 144 apoyos y tiene difícil superar una nueva prórroga.