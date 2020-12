Así ha agradecido James Rhodes la nacionalidad española que le ha concedido el Consejo de Ministros: "Viva España, coño"

El pianista James Rhodes está afincado en España desde hace cuatro años y desde este martes tiene la nacionalidad española. Lo ha anunciado el vicepresidente Pablo Iglesias a través de Twitter y James Rhodes le ha respondido con un emocionado mensaje.

Las palabras de James Rhodes

Pablo Iglesias ha explicado que el Consejo de Ministros ha acordado conceder, a través de la Carta de Naturaleza, la nacionalidad española al pianista James Rhodes por ser "símbolo de la nueva España".

James Rhodes ha respondido con emoción: "Yo soy español, español. ¡Viva España, coño!". Rhodes ha asegurado que hoy era "uno de los mejores días de su vida". "Estoy temblando. Yo soy español. YO. SOY. ESPAÑOL. Gracias desde el fondo de mi corazón", ha dicho el pianista.

Después en un vídeo muestra nuevamente su emoción: "Es un día enorme, desde que llegué a España he deseado desde lo más profundo de mi corazón la nacionalidad española. Me quedó tan claro que finalmente había encontrado mi hogar aquí y ahora -casi 4 años después- estoy agradecido de recibir ese honor. M e esforzaré en devolver a este país lo que me ha dado tan generosamente. Gracias, no hay una palabra más fuerte. Ser español es mi sueño desde hace años y desde el fondo de mi corazón, os juro que voy a hacer todo lo que pueda para decir gracias a cada uno de vosotros. Os mando un abrazo y estoy flipando en colores, qué día enorme. Feliz 2021 por fin joder. Os quiero un montón y viva España coño" dice el pianista en su mensaje tras conocer la noticia".

James Rhodes fue el artista encargado de poner banda sonora al acto de presentación del Plan de Recuperación del gobierno. Interpretó entonces el Himno a la Alegría de Beethoven.