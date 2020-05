El Gobierno tiene previsto solicitar una prórroga del estado de alarma por el coronavirus una vez más. Declarado el 14 de marzo, ha permitido controlar la movilidad de los ciudadanos, hasta ahora muy eficaz para frenar la expansión del coronavirus. Pero esta medida, excepcional en un Estado de derecho, debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados, y el Ejecutivo, que gobierna en minoría, no tiene garantizados los apoyos necesarios, a diferencia de lo que ocurrió en las tres prórrogas solicitadas anteriormente. El Gobierno defiende la necesidad de mantener esta situación para "no dar pasos atrás y seguir manteniendo la guardia alta" e insiste en que no hay un "plan B" al rechazo del estado de alarma, porque es el único instrumento constitucional para limitar la libertad de movimientos.

Abstención o voto negativo

El Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición, que hasta ahora había apoyado esta medida, se muestra en contra y su líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que mantener el estado de alarma por el coronavirus "no tiene sentido” y pide retomar la actividad, aunque no especificó qué votará en el Congreso. Desde el Gobierno, aumenta la presión sobre este partido y le advierten de que será responsable del "caos" y del "desorden" que puede producirse en España si no apoya la prórroga que solicita. El partido socialista (PSOE) y el izquierdista Unidas Podemos, que integran el gobierno de coalición, tienen 24 horas para negociar el apoyo parlamentario, tanto con el PP como con Ciudadanos y con los nacionalistas vascos, ya que los dos grupos independentistas catalanes presentes en el Congreso votarán en contra.

Así está la cuenta de votos a favor y en contra

A favor de seguir con el estado de alarma por el coronavirus están los votos de los dos grupos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que sumarían 155. Con los de los partidos minoritarios, PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís, llegaría a 160. Bildu y Coalición Canaria se abstendrían, y ERC ha anunciado que votaría en contra. PNV no está a favor de la prórroga, pero ha anunciado que podría apoyarla si se pacta su plan con las comunidades.

El PP oscila entre la abstención y el voto en contra. Su abstención sería en la práctica un apoyo al estado de alarma por el coronavirus, porque los votos positivos superarían a los negativos (155 por 72). Si une su voto a los de Vox, ERC, JxCAT y CUP, sería decisiva la postura de los grupos minoritarios o de Ciudadanos no ha anunciado aún su postura, pero parece apuntar que votaría a favor de la prórroga.