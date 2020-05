Pablo Casado: "No podemos apoyar la prórroga del estado de alarma"

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido no puede "apoyar la prórroga del estado de alarma" por coronavirus que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, solicitará en el Congreso de los Diputados. Aun así, Casado no ha aclarado si el Partido Popular se abstendrá o votará 'no': "por respeto hacia Sáncehz, cosa que él no tiene con nosotros, no voy a expresar mi posición definitiva".

En una entrevista en Onda Cero, el líder del PP ha asegurado que "el estado de alarma prorrogado no tiene sentido". Casado ha señalado que "hace falta previsión, competencia, eficacia y respeto", algo que considera necesario "para que la fase de desescalada del coronavirus se haga de una manera lógica".

Pablo Casado ha solicitado al Gobierno que no vincule las prestaciones de los ERTES y de la liquidez a pymes y autonómos que necesitan millones de familias a "la prórroga del estado de alarma" del coronavirus en España. "Si ellos quitan ese chantaje de encima de la mesa, que nos expliquen por qué es importante prorrogar el estado de alarma", ha apuntado.

Ha subrayado que si el Gobierno ya sostiene que se está caminando hacia la "nueva normalidad" no parece "lógico utilizar este instrumento "excepcional". "Esta unilateralidad para ser tan ineficaz y tan incompetente no puede buscar complicidad en la oposición", ha avisado.

El Gobierno de Sánchez hizo este domingo un llamamiento a la responsabilidad de los partidos para mantener el estado de alarma del coronavirus, porque en sus siete semanas en vigor se ha demostrado que ha funcionado para evitar los contagios y disminuir las muertes.

Pablo Casado ha insistido en que una de las soluciones para controlar la pandemia del coronavirus es "hacer test masivos". "Habría que hacer los máximos test para abrir la economía lo más posible", ha indicado.