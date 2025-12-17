El alcalde de Barbadás, en Ourense, el último en la lista de alcaldes señalados por acoso sexual o laboral

El alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel, deja la militancia en el PSOE gallego, pero no va a dimitir de su cargo institucional. Valcárcel niega las acusaciones de acoso laboral registradas en una doble denuncia ante la dirección provincial del partido y a través del canal interno. “No soy un acosador”, explica.

La denunciante esgrime que ha sido víctima de acoso laboral como “represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal” el año pasado. Una denuncia de la que la dirección provincial del partido no tenía constancia. Ahora el PSOE ourensano ha iniciado un expediente de expulsión “inmediata” contra el concejal denunciado, que dimitió en septiembre de 2024.

Besteiro quiere "ocultar su negligencia"

Valcárcel defiende que entonces actuó con “diligencia” y critica que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, le pida la dimisión. “No voy a dimitir. Es injusto y no hay causa”, asegura. Cree que Besteiro busca “ocultar su negligencia y su incompetencia, por lo que exijo su dimisión”.

Por su parte, el secretario general del PSdeG descartó este martes su propia dimisión. “Tiene que dimitir el que acosa”, aseguró.

La dirección del partido en Ourense respalda la gestión de Besteiro y da por buenas las explicaciones sobre otro de los casos denunciados en el seno del partido, como el de la denuncia por acoso sexual contra José Tomé.

La ejecutiva del PSdeG se reunirá el próximo lunes, 22 de diciembre. Besteiro informará a la dirección sobre "distintos asuntos de actualidad política y orgánica", entre los que figura la convocatoria y celebración del Comité Nacional, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos.

Otras denuncias de acoso en el PSOE

Hasta ahora han renunciado a las siglas del PSOE los alcaldes de Monforte de Lemos y Almussafes tras haber sido denunciados por acoso sexual. Los casos afectan a otros cargos socialistas, y se desataron después de las denuncias contra el que fuera asesor de Moncloa, Paco Salazar. Desde el partido han intentado resolver esta crisis asegurando que la conducta de Paco Salazar "supone una falta muy grave" y mostrando la disposición del PSOE a apoyar a las víctimas.

Esas denuncias supusieron también la salida de Moncloa de Antonio Hernández, el que fuera mano derecha de Salazar, como director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Las dos denunciantes le señalaron como encubridor. Hernández niega tajantemente haber protegido o encubierto a su excompañero ante las denuncias por acoso.

