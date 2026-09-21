Mazón se aferra al auto del TSJ y evita responder sobre la DANA en su regreso al Congreso

Carlos Mazón ha vuelto este lunes al Congreso de los Diputados para comparecer por segunda vez ante la comisión que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 fallecidos. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha evitado responder a buena parte de las preguntas y se ha remitido al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que descartó investigarle penalmente por su actuación durante la tragedia.

Su regreso a la Cámara Baja llega además después de que cuatro diputados socialistas presentaran una querella por presunto falso testimonio durante su primera comparecencia. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el auto del TSJ valenciano para estudiar esa querella.

Las víctimas protestan a las puertas del Congreso

La comparecencia ha estado acompañada por una concentración de familiares y asociaciones de víctimas frente al Congreso. Los asistentes han reclamado "verdad, justicia y reparación" y han exigido que Mazón abandone la política.

Dentro de la comisión, el expresidente valenciano ha insistido en que los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ ya se pronunciaron por unanimidad sobre su posible responsabilidad penal. Mazón llegó a referirse a esa resolución como una "sentencia firme", aunque se trata de un auto.

El diputado autonómico del PP ha rechazado además entrar en cuestiones relacionadas con su responsabilidad política y ha acusado a algunos parlamentarios de lanzar "insidias" y "manipular el relato de los hechos".

Tenso enfrentamiento con Gabriel Rufián

Uno de los momentos de mayor tensión se ha producido durante la intervención de Gabriel Rufián. El diputado de ERC ha trasladado a Mazón preguntas formuladas por familiares de fallecidos: "¿Se arrepiente usted de algo? ¿Pide perdón a las víctimas? ¿Si pudiera cambiar una sola cosa, qué sería?".

Mazón no ha respondido. Rufián ha elevado entonces el tono y le ha calificado de "negligente". "Un inútil, un homicida imprudente y un psicópata", ha añadido, unas palabras que han provocado las protestas de diputados del PP.

PP y Vox señalan al Gobierno central

Durante sus respectivos turnos, PP y Vox han centrado sus intervenciones en la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Gobierno central durante la emergencia.

El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha preguntado a Mazón si considera que la actuación de Pedro Sánchez con los valencianos es comparable con la que, a su juicio, está manteniendo ahora con Ceuta. La respuesta del expresidente valenciano ha sido: "A la vista está".

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