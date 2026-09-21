Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

DANA

Mazón se aferra al auto del TSJ y evita responder sobre la DANA en su regreso al Congreso

El expresidente valenciano comparece por segunda vez ante la comisión de investigación después de la querella del PSOE por presunto falso testimonio en su primera intervención.

Mazón en el Congreso

Mazón comparece en el Congreso | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Carlos Mazón ha vuelto este lunes al Congreso de los Diputados para comparecer por segunda vez ante la comisión que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 fallecidos. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha evitado responder a buena parte de las preguntas y se ha remitido al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que descartó investigarle penalmente por su actuación durante la tragedia.

Su regreso a la Cámara Baja llega además después de que cuatro diputados socialistas presentaran una querella por presunto falso testimonio durante su primera comparecencia. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el auto del TSJ valenciano para estudiar esa querella.

Las víctimas protestan a las puertas del Congreso

La comparecencia ha estado acompañada por una concentración de familiares y asociaciones de víctimas frente al Congreso. Los asistentes han reclamado "verdad, justicia y reparación" y han exigido que Mazón abandone la política.

Dentro de la comisión, el expresidente valenciano ha insistido en que los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ ya se pronunciaron por unanimidad sobre su posible responsabilidad penal. Mazón llegó a referirse a esa resolución como una "sentencia firme", aunque se trata de un auto.

El diputado autonómico del PP ha rechazado además entrar en cuestiones relacionadas con su responsabilidad política y ha acusado a algunos parlamentarios de lanzar "insidias" y "manipular el relato de los hechos".

Tenso enfrentamiento con Gabriel Rufián

Uno de los momentos de mayor tensión se ha producido durante la intervención de Gabriel Rufián. El diputado de ERC ha trasladado a Mazón preguntas formuladas por familiares de fallecidos: "¿Se arrepiente usted de algo? ¿Pide perdón a las víctimas? ¿Si pudiera cambiar una sola cosa, qué sería?".

Mazón no ha respondido. Rufián ha elevado entonces el tono y le ha calificado de "negligente". "Un inútil, un homicida imprudente y un psicópata", ha añadido, unas palabras que han provocado las protestas de diputados del PP.

PP y Vox señalan al Gobierno central

Durante sus respectivos turnos, PP y Vox han centrado sus intervenciones en la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Gobierno central durante la emergencia.

El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha preguntado a Mazón si considera que la actuación de Pedro Sánchez con los valencianos es comparable con la que, a su juicio, está manteniendo ahora con Ceuta. La respuesta del expresidente valenciano ha sido: "A la vista está".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Vídeo | Un exalcalde marroquí amenaza ante la posible visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla: "Derramaremos hasta la última gota de sangre"

Amenaza del exalcalde de Marruecos

Publicidad

España

Amenaza del exalcalde de Marruecos

Vídeo | Un exalcalde marroquí amenaza ante la posible visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla: "Derramaremos hasta la última gota de sangre"

Mazón en el Congreso

Mazón se aferra al auto del TSJ y evita responder sobre la DANA en su regreso al Congreso

l ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia ante los medios en la sede de la delegación del gobierno en Ceuta

Marlaska asegura que "se va a devolver a todas las personas que no tengan derecho a permanecer" en Ceuta

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
Caso Zapatero

El juez da a Zapatero 3 días para presentar "toda la documentación" sobre las joyas y cita a sus hijas a declarar el 30 de noviembre

Feijóo y Vivas
Crisis Ceuta

Feijóo señala en Ceuta junto a Vivas y Weber que Europa está dispuesta a "defender sus fronteras"

Sira Rego
CEUTA

La ministra Sira Rego asegura que la mayoría de los menores de Ceuta quiere quedarse en España y "se van a quedar"

La ministra de Juventud e Infancia sostiene que la mayoría de los menores llegados a finales de julio quiere permanecer en España y afirma que "se van a quedar" porque están protegidos por la legislación española.

Imagen de archivo de Begoña Gómez
Juez Peinado

El juez Peinado envía a Begoña Gómez y a su asesora a juicio con jurado popular

El magistrado no ha fijado ninguna medida cautelar contra ellas, pero ordena averiguar la "capacidad económica" de Gómez.

Juan Carlos I recibe el Premio Saint-Simon

Juan Carlos I reivindica sus memorias como su "último legado" a España

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

El Delegado del gobierno en Ceuta contra las cuerdas y con su gestión en la Audiencia Nacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración de la Fiesta de la Rosa del PSC, a 20 de septiembre de 2026, en Gavà, Barcelona,

Pedro Sánchez acusa a PP y Vox de hacer una oposición "destructiva" y buscar "la foto" en Ceuta en lugar de soluciones

Publicidad