Artur Mas reelegido presidente de la Generalitat con los votos de CiU y ERC

El Parlament ha reelegido al líder de CiU, Artur Mas, como presidente de la Generalitat en primera vuelta, con los votos de 71 diputados: los 50 de CiU y los 21 de ERC. Han votado en contra 63 parlamentarios, PSC, PP, ICV-EUiA, C's y CUP, y tras su designación, Mas ha sido ovacionado con un largo aplauso y luego se ha finalizado el pleno con el himno de Catalunya, 'Els Segadors'.



Este lunes tendrá lugar en el Palau de la Generalitat el acto oficial de toma de posesión, y la previsión es que en que el jueves lo hagan los consellers y se celebre la primera reunión del nuevo Consell Executiu.

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha reclamado en su discurso de investidura, a la líder del PP catalán, Alícia Sánchez Camacho, a dejar de poner las leyes y la Constitución como una "pared infranqueable" para que el pueblo catalán pueda ejercer el derecho a decidir a través de una consulta.

En respuesta a la intervención de la dirigente popular en la segunda jornada del debate de investidura del Parlamento, le ha dicho que su problema es que no respetan la voluntad popular expresada en las urnas a favor del derecho a decidir. Mas ha añadido que contemplará la posibilidad de que Cataluña no aspire a tener un Estado propio el día en que el PP defienda que no exista el Estado español.

El líder de CiU, Artur Mas, será reelegido hoy como presidente de la Generalitat de Cataluña gracias a los votos de su formación y de ERC, en un pleno que se calcula que acabe sobre las 14:30 horas.