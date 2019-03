Arrimadas no se reunirá con Puigdemont en Waterloo

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, no se reunirá con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su viaje a Waterloo (Bélgica) previsto para el domingo 24, según ha indormado el partido.

Arrimadas anunció que el próximo domingo viajará a Waterloo, acompañada de los diputados de su grupo en el Parlament, para "recordarle a Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia". "Le recordaremos que la mayoría de catalanes quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos", añadió en un comunicado, si bien Ciudadanos ha precisado este viernes que "no habrá reunión" con Puigdemont en Waterloo.

Tras anunciar Arrimadas su viaje, Puigdemont respondió con un tuit irónico: "La última diputada de su partido que me vino a ver a la Casa de la República acabó expulsada de Cs justamente por haberse reunido conmigo...", escribió, aludiendo a lo que le pasó a la eurodiputada Carolina Punset.

El pasado sábado, Arrimadas acudió a Amer (Girona), el pueblo natal de Puigdemont, donde alertó de que el PSOE acude a las elecciones del 28 de abril con la idea de "volver a pactar con los separatistas para darles el indulto".