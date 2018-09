Arrimadas: "Hay un trato de favor por parte de una universidad pública a cargos de partidos políticos del bipartidismo"

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que exista un "trato de favor por parte de una universidad pública a cargos de partidos políticos del bipartidismo". Califica además de "intolerable" el plagio que la exministra de Sanidad hizo de varios textos de otros autores y de la Wikipedia en su trabajo de fin de máster.

Ignacio Aguado, el portavoz de C's en la Asamblea de Madrid, ha vuelto a pedir una comisión de investigación "sobre esta cuestión en la universidad", según ha anunciado Arrimadas en una entrevista en Espejo Público. "Hemos presentado una ley para garantizar mayor transparencia en la universidad y el PSOE ha vetado para que no se pueda ni debatir esta ley", ha señalado.

El Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos estuvo, durante 17 años, impartiendo másteres en los que presuntamente se falsificaban firmas, se cambiaban las notas, se convalidaban asignaturas por la patilla y se regalaban títulos a algunos alumnos. Arrimadas considera que esto era posible porque "no había los controles debidos".

En cuanto a Pablo Casado, el otro político afectado por los másteres, Arrimadas recuerda que "Casado no esta imputado formalmente porque es aforado". Una de las propuestas que hace Ciudadanos es que "se eliminen los aforamientos para eliminar los privilegios a los partidos políticos y a los políticos que hemos tenido todos estos años".

"Si Casado no tuviera aforamiento ahora mismo estaría imputado. ¿Por qué no tomamos estas medidas para quitar privilegios a los partidos?", ha subrayado.

Montón presentó su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el caso de su máster no influya en el Ejecutivo, según dijo en una comparecencia pública. Su marcha ha puesto en un brete al líder del PP, que también se ha visto salpicado por unas supuestas irregularidades en sus estudios y que defiende que su caso es distinto al de la extitular de Sanidad.

El PP separa ambos casos ya que argumenta que en la polémica en torno a Casado no está en entredicho ni casos de plagio ni de falsificación de notas, como sí sucedía con Montón.

Sobre la Diada, Arrimadas ha reconocido que fue "una manifestación multitudinaria" pero recuerda que "donde se cuenta la gente es en las urnas y en las urnas el independentismo nunca ha sido mayoría. "El Gobierno de la Generalitat debe entender que tiene que ser el Gobierno de todos los catalanes", ha señalado.

En referencia a las declaraciones de Josep Borrell, la portavoz de Ciudadanos considera que "lo que se espera de un ministro es que no cuestione un criterio judicial". "Un ministro poniendo en cuestión el criterio de Llarena no me parece lo más adecuado", ha indicado.

Entrevista completa de Inés Arrimadas en Espejo Público