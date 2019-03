Arrimadas: "No hay nada más inestable que lo que propone Mas"

La formación independentista de Junts pel Sí ha presentado un documento de 63 páginas al que ha tildado de 'principio de acuerdo'. Este escrito, dirigido a la CUP, presenta pocos cambios y mantiene la gran mayoría de propuestas, como el de que Artur Mas será presidente de la Generalitat.

Ante esta situación, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, opina que "no ha habido acercamiento de posturas y para nosotros no ha cambiado nada. La oferta que hizo 'Junts pel Sí' es la misma de siempre y no hay ningún cambio".

"Dejen de hacer teatro", clama Arrimadas, "están jugando con 7 millones de catalanes".

En su opinión, este "teatro" es una "estrategia para hacerse notar tras el fracaso en las elecciones", ya que Arrimadas quiere recordar que el partido independentista "ha perdido la mitad de sus diputados" en la cita electoral del 20D.

La líder de Ciudadanos fundamenta sus palabras en que "para nada", lo que ha presentado 'Junts pel Sí' es un acuerdo: "no hay ningún acuerdo. La CUP recibiran ese principio de acuerdo y lo estudiarán. Pero no hay nada acordado".

Asimismo, clama que es una "locura" dejar a "toda cataluña en manos de una decena de diputados de un partido antisitema, antieuro, antieuropa y anticapitalista" en referencia a las ideas de la CUP.

"Esto no es una alternativa a los catalanes", añade.

Sobre el candidato a la presidencia de la Generalitat por parte de 'Junts pel Sí', Arrimadas opina que "Artur Mas es un presidente que se ha escondido. No ha ido a ningún debate. Es el primer presidente que se esconde y que se presenta a la reelección siendo el número cuatro de su lista".

Por esto, Arrimadas sentencia que "no hay nada más inestable que lo que propone Mas".

En cuanto a las elecciones generales, despúes del éxito de Ciudadanos en las elecciones autonómicas de Cataluña, opina que "no hemos obtenido unos malos resultados en el 20D".

"No es comparable unas autonómicas con unas generales. Además, de que es la primera vez que nos presentabamos, somos la comunidad autónoma con más pluralidad política, y haber conseguido medio millón de votos no me parece nada mal", apuntala.

Finalmente, Arrimadas pide "poner fin al bloqueo que lleva sucediendo durante años en Cataluña". "Hay que empezar a gobernar", continúa, "estamos más cerca que nunca de una posición de diálogo". "Hay que devolver a Cataluña la posición de tierra oportunidades, dinámica, rica, unida y de diversidad cultural", sentencia.