Arrimadas no desvela si se presentará a las primarias para volver a liderar Ciudadanos

Ciudadanos ha arrancado el curso político con una reunión conjunta del Comité Permanente y del Equipo para la Refundación en la que han analizado los trabajos de refundación que ya se están llevando a cabo.

En la rueda de prensa posterior a este encuentro, Inés Arrimadas ha confirmado que la asamblea extraordinaria se realizará entre diciembre y enero, cumpliendo así con los 6 meses de plazo que se habían dado para la refundación del partido.

Según la líder de Ciudadanos esta asamblea “debe ser un punto de inflexión”. El reto, asegura, está en “reconectar con la ciudadanía” y presentarse “reformados” a las próximas elecciones. El objetivo, dice, es que la militancia decida y refrende todo: “El programa, el logo, la imagen, los estatutos y también el liderazgo”. De hecho, no ha querido desvelar si se presentará a las primarias para volver a liderar el partido, asegura que “lo importante es el qué y no el quién” y que no quiere “enturbiar” este proceso.

Esta rueda de prensa llega en un momento difícil para el partido. Al batacazo electoral en Andalucía, se suman la dimisión hace apenas cuatro días del que fuera secretario de organización, Borja González -después de dos años y medio en el cargo- y el manifiesto lanzado por una plataforma de cargos públicos del partido, Somos Ciudadanos, que reclama la dimisión inmediata de Arrimadas y todo su equipo y la convocatoria de un congreso para definir el rumbo del partido.