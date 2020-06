Arrimadas acusa a PSC de planear tripartito con ERC y "nacionalistas de Unió"

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado este sábado al PSC de planear un nuevo gobierno tripartito con ERC y "los nacionalistas de Unió" para después de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña.

En un mitin celebrado en Tarragona, en el que también han participado los diputados Matías Alonso y Lorena Roldán y el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Tarragona, Rubén Viñuales, Arrimadas ha cargado contra los socialistas catalanes por situar en el número 3 de su candidatura al exsecretario general de Unió Ramon Espadaler, que fue conseller de Interior en el Govern de Artur Mas.

"Nosotros no pensamos que los nacionalistas que nos han traído hasta aquí vayan a ser la solución. El PSC creo que está más pensando en un tripartito con ERC y con los nacionalistas de Unió que en una nueva etapa política transversal, constitucionalista, legal y de unión con el resto de España", ha denunciado.

Según Arrimadas, "los que han generado el problema no van a poder ser la solución del problema" y "no nos van a poder sacar de este callejón sin salida". Por ello, y rememorando la etapa del gobierno tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA entre 2003 y 2010, ha afirmado: "Espero que, después de las elecciones, los que siempre han pactado con partidos nacionalistas por una vez no se equivoquen".

Arrimadas ha apostado por buscar tras el 21D un "acuerdo transversal, de sentido común, que garantice la unión con el resto de España" y que sitúe como "prioridad" de su plan de gobierno las "políticas sociales y económicas". "Hay partidos que no son de fiar a la hora de votar", ha alertado Arrimadas, que ha asegurado que votar a Cs significa decir "adiós proceso y adiós monotema".

Lució una camiseta de 'Khaleesi'

La líder de Ciudadanos en Cataluña ha acudido a este acto con una camiseta de Daenerys Targaryen, uno de los personajes más famosos de 'Juego de Tronos'. Minutos antes, explicaba por qué en Twitter: