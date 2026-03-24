Rajoy, Marlaska, Saénz de Santamaría y Cospedal declararán como testigos en el juicio del caso Kitchen

Mariano Rajoy, Fernando Grande-Marlaska, Soraya Saénz de Santamaría y María Dolores de Cospedal declararán como testigos del caso Kitchen en la Audiencia Nacional. Las sesiones se celebrarán entre el próximo 6 de abril y el 30 de junio. Entre los acusados está Jorge Fernández Díaz y el excomisario Villarejo

En concreto, las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal se llevarán a cabo el próximo 23 de abril. La operación Kitchen gira en torno a un supuesto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas en busca de documentos del caso Gürtel.

El calendario del juicio de esta rama del caso Villarejo ya está planificado. Comienza el 6 de abril y va a sentar en el banquillo de los acusados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; a su número dos, Francisco Martínez, y a parte de la cúpula policial durante el primer gobierno de Rajoy.

Testigos

Entre los testigos que pasarán por la Audiencia Nacional, se encuentran varios compañeros de gobierno del exministro, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, citada el 27 de abril, o quien fuese sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior, Juan Ignacio Zoido, citado también el 23 de abril. Tras Zoido y después de la moción de censura que dio paso al Gobierno de Pedro Sánchez, llegó al Ministerio del Interior Fernando Grande-Marlaska, quien también declarará como testigo en el juicio el 11 de mayo.

Antes de eso, el tribunal ha llamado a declarar a varios exdirigentes del Partido Popular para ofrecer su versión acerca de la presunta operación parapolicial orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior, y supuestamente pagada con fondos reservados, para seguir a Bárcenas y a su familia en la búsqueda de documentos relacionados con el caso Gürtel que pudiesen comprometer al partido o a sus dirigentes.

Javier Arenas también está citado el 27 de abril. El 23 está citado el director de la Policía en el momento en que transcurrieron los hechos, Ignacio Cosidó. Un día antes, el 22, será el turno de la expareja de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Tanto este empresario como la exministra estuvieron investigados durante un tiempo en la causa, pero el juez Manuel García-Castellón acabó archivando el caso contra ellos con la oposición de la Fiscalía.

Esta lista de nomnbres declararán después que los perjudicados: el propio Luis Bárcenas, que fue tesorero del PP y pasó varios años en prisión por su participación en el caso Gürtel, y su mujer, Rosalía Iglesias, que también fue condenada, declararán el 20 de abril; su hijo, Guillermo Bárcenas, lo hará el 23.

En mayo llega el turno de exaltos cargos policiales como Manuel Sánchez Corbí, que fue jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), citado el 4 de mayo, el mismo día que el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

Además de Fernández Díaz y Francisco Martínez, que afrontan una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel, también se sentarán en el banquillo quien fuese asesor de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo; el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino y ex altos cargos policiales como José Luis Olivera o Marcelino Martín Blas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.