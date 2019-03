Arenas: "El paro es la seña de identidad de los gobiernos socialistas"

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, ha respondido a José Blanco y ha asegurado que el paro es la "seña de identidad" de los gobiernos del PSOE.

En unas declaraciones previas, el ministro de Fomento aseguró que este gobierno es el que más gasto social está llevando a cabo. "No conozco mayor recorte social que el paro. Además, el paro es un recorte social en cadena porque a más paro, más recorte social", ha resaltado Arenas durante la junta directiva del PP provincial de Cádiz, celebrada en Algeciras.

El líder del PP andaluz ha exigido al PSOE que colabore en la transición de los ayuntamientos, sobre la que ha dicho que "no está dando ejemplo", y le ha pedido que "no tome decisiones que no se pueden adoptar conforme a la legislación".

"Creo que algunos gobernantes del PSOE no están siendo un ejemplo en el tránsito", ha dicho Arenas, quien ha subrayado que cuando hay unas elecciones "los partidos políticos no se juegan la vida, sino cuatro años de futuro".

"El triunfo del PP ha sido un voto de confianza"

Arenas ha insistido en que el éxito de su formación en las elecciones municipales "desmiente el tópico de que para que ganase el PP-A tenía que producirse una alta abstención".

"Hemos ganado con un incremento de la participación, lo cual ha demostrado el desapego de los ciudadanos respecto a determinadas políticas; no ha sido un voto de castigo al PSOE sino un voto de confianza al PP, que ha obtenido 375.000 votos más que en 2007", ha sostenido.

Arenas ha recalcado que es "urgente" un cambio porque Andalucía y España "tienen gobiernos que no gobiernan", y ha citado como ejemplo la crisis de los pepinos, sobre la cual ha afirmado que el Ejecutivo central "ha reaccionado tarde, mal y con debilidad".

También ha hecho referencia a la denuncia realizada por Sanz sobre un nuevo supuesto fraude con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía para el empleo consistente en préstamos "opacos" a empresas "amigas" del PSOE, que en algunos casos ni siquiera habrían devuelto estas ayudas, y que "se suma a otros escándalos relacionados con estas partidas, como los ERE falsos", ha matizado.