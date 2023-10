Aragonès, sobre un posible referéndum: "En esta legislatura debemos poder llegar a un acuerdo sobre esta cuestión"

La investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo entre PSOE y Sumar, la posibilidad de un referéndum o la los resultados de las elecciones generales del 23J son algunos de los asuntos que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha abarcado en su entrevista en 'Julia en la onda'. "Sé que no es una cuestión fácil, pero se debe encauzar", comenzaba diciendo tras ser preguntado sobre un posible referéndum.

"Si dependiera de mí, el referéndum ya se hubiera hecho"

"Hace cuatro años, Pedro Sánchez dijo en campaña electoral que las penas de los condenados por el Procès se iban a cumplir íntegramente. Al cabo de dos años, se indultó a los presos políticos. En la campaña de este mes de julio se dijo que no habría amnistía. A día de hoy, creo que se da por descontado que un acuerdo por la amnistía es imprescindible para avanzar. El futuro está por escribir. Sé que no es una cuestión fácil, pero se debe encauzar", ha declarado Aragonès sobre un posible referéndum, tras lo que añadía que, "si dependiera de mí, el referéndum ya se hubiera hecho. En esta legislatura debemos poder llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Esta legislatura debe ser la que permita resolver el conflicto político entre Cataluña y España".

Sobre la investidura de Pedro Sánchez

¿Habrá investidura de Pedro Sánchez? "La respuesta la tiene Pedro Sánchez", contesta Aragonès, quien además considera que es al presidente del Gobierno en funciones a quien "le corresponde moverse para llegar a acuerdos", puesto que "todas las formaciones son imprescindibles para todos los acuerdos". Afirma que lo que plantean en cuanto a este tema es "un acuerdo de investidura que tiene tres ámbitos", que son:

Una amnistía . "Para poder mirar hacia adelante. Una amnistía que permita acabar con la represión y abrir un tiempo consolidado de diálogo, de negociación política".

. "Para poder mirar hacia adelante. Una amnistía que permita acabar con la represión y abrir un tiempo consolidado de diálogo, de negociación política". " Continuar el proceso de negociación que iniciamos hace cuatro años en unas circunstancias mucho más difíciles, el cual ha abierto camino y con el que podamos discutir y acordar soluciones en relación a este conflicto que hay entre una parte mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña y las instituciones del Estado español. Nuestra propuesta aquí es que esto se decida en un referéndum".

que iniciamos hace cuatro años en unas circunstancias mucho más difíciles, el cual ha abierto camino y con el que podamos discutir y acordar soluciones en relación a este conflicto que hay entre una parte mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña y las instituciones del Estado español. Nuestra propuesta aquí es que esto se decida en un referéndum". En tercer lugar, "una carpeta social en relación a Cataluña en dos ámbitos en los que, muy a mi pesar, tengo que decir que no estamos avanzando".

Acuerdo PSOE y Sumar

Acerca del acuerdo de POSE con Sumar, se muestra preocupado, ya que "muchas de esas medidas son competencias de los gobiernos autonómicos". "A mí me preocupa que muchas de las medidas son competencia, en el caso de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, en otros territorios de los gobiernos autonómicos".

Ante tal situación apunta que "tendremos que ver el desarrollo en calendario, dotación presupuestaria de todas estas medidas, se tendrán que respetar las competencias de la Generalitat de Cataluña", a lo que añade que "hay medidas que, si se aprueban sin dotarlas presupuestariamente, en Cataluña lo tendremos que asumir desde la Generalitat".

"Por lo tanto, la cuestión es que no hagan ellos el titular y nosotros pongamos el dinero, sino que si hay una apuesta política en determinados ámbitos, pues haya también la dotación presupuestaria, los recursos... si no, creo que se habrían generado unas expectativas a las que después no se puede llegar", ha sentenciado Aragonés.

Elecciones generales 23J

En cuanto al resultado de las elecciones generales del pasado 23J, Pere Aragonès también se ha pronunciado. Asegura que "el resultado del PSOE el 23J ha demostrado una gran resistencia ante el avance del PP y Vox. En buena parte consiguieron capitalizar un rechazo bastante mayoritario que existe en Cataluña. Pedro Sánchez y el PSOE tuvieron la posibilidad de capitalizar el voto del miedo a un gobierno PP-VOX", sentenciaba.

A continuación, puedes escuchar la entrevista íntegra de Pere Aragonès en 'Julia en la onda'.