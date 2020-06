ANC y Òmnium fletan vuelos para hacer "despertar" a Europa con la manifestación en Bruselas

La ANC y Òmnium Cultural han contratado hasta ahora un total de cinco vuelos chárter a Bruselas para la manifestación que organizarán en la capital belga el 7 de diciembre con la que quieren que Europa "despierte" ante el conflicto político catalán.

Esto es lo que tratarán de conseguir en una marcha con el lema 'Europe Wake up! Help Catalonia,' con el que pedirán a las instituciones europeas que "dejen de dar la espalda a un problema que no es interno sino europeo", ha explicado el vicepresidente de la ANC, Marcel Mauri, en una rueda de prensa este jueves acompañado del de Òmnium, Agustí Alcoberro.

Alcoberro ha explicado que tres vuelos chárter saldrán desde Barcelona, uno desde el Aeropuerto de Alguaire (Lleida) y otro desde el de Girona, y ha añadido que les consta que asambleas territoriales de Òmnium ya han encargado autobuses desde 70 puntos de Catalunya: "No nos atrevemos a dar una cifra para la manifestación pero entendemos que será masiva".