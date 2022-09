Ana Oramas dejará su escaño en el Congreso para presentarse a las próximas autonómicas en Canarias

Ana Oramas vuelve a la política regional. La diputada de Coalición Canaria ha anunciado que deja su escaño en el Congreso de los Diputados para sumarse a las listas electorales de su partido al Parlamento canario. Así lo ha confirmado en una entrevista que ha ofrecido este mismo viernes en 'Radio Club Tenerife'.

De este modo, Oramas dejará su escaño en el Congreso de los Diputados que ocupa desde 2007. "Vengo para quedarme", ha explicado la política durante la entrevista. También ha asegurado que ha tomado esta decisión porque son "tiempos difíciles" para las islas por lo que ha "llegado el momento" para ella de analizar desde donde puede "aportar más".

Por otro lado, ha explicado que ha puesto la condición de no volver a Madrid. "Sólo he puesto la condición de que si vengo es para quedarme, no voy a venir y luego...", ha aseverado refiriéndose si estaba sobre la mesa presentarse a las elecciones generales unos meses más tarde.

Así se gestó su vuelta

Ana Oramas, antes de dar el salto a la política nacional, fue diputada regional y alcaldesa de La Laguna. En su opinión, la política regional es tan importante como la nacional. Según ha señalado, su vuelta se gestó cuando el secretario general de su partido, Fernando Clavijo, y el secretario insular, Francisco Linares, le preguntaron si podían contar con ella y les dijo que sí, con la condición anteriormente mencionada.

La política tinerfeña cree que es posible que Coalición Canarias vuelva a gobernar las islas, aunque ha insistido en que no es tan importante ganar las elecciones sino "tener los mejores equipos para después ganar y ayudar a Canarias".

En el próximo mes de mayo de 2023 tendrán lugar elecciones autonómicas en todas las comunidades a excepción de Andalucía, Cataluña, Galicia, y el País Vasco. Las autonómicas será la primera gran cita y termómetro para las próximas elecciones generales previstas para finales de 2023.