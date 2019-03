Ana Mato: "Como no he hecho nada, no creo que haya lugar a ninguna dimisión"

"Como no he hecho nada, no creo que haya lugar a ninguna dimisión", señaló Mato durante una conferencia de prensa tras su visita al Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo (Francia) y al ser preguntada sobre las peticiones de la oposición socialista para que dimita tras conocerse nueva información respecto a la imputación de su exmarido Jesús Sepúlveda en la trama Gürtel.

La ministra de Sanidad señaló que no puede responsabilizarse por las actuaciones de otras personas sino únicamente de las suyas propias y apuntó que durante su carrera política no ha tenido "una tacha". "Yo me hago responsable de mis actos y mis actividades, no tengo que rendir cuentas de las de otras personas", señaló Mato, que también dijo que habla "muy a menudo" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que éste le ha mostrado todo su apoyo.

"Siempre me he sentido respaldada por el presidente del Gobierno", subrayó Mato. La ministra apuntó que seguirá ejerciendo su cargo "con total transparencia, en defensa de intereses de españoles". Mato defendió que nunca ha sido investigada y que en 2011, cuando su nombre apareció en un primer informe de la trama Gürtel como esposa de Jesús Sepúlveda, se archivó la cuestión.

"No he aparecido relacionada con ningún tipo de trama. Nunca he estado investigada. Simplemente apareció mi nombre en un informe por ser la mujer de alguien que aparece en una causa y un juez ya dijo que yo no tenía nada que ver y archivó la cuestión", explicó. Mato se reunió hoy en la sede francesa de la Eurocámara con los comisarios europeos de Salud, Tonio Borg, y de Asuntos Sociales, Lazlo Andor, así como con la vicepresidenta y titular de Justicia, Viviane Reding, con los que ha departido sobre las directivas propuestas en cada ámbito y la posición española.