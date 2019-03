Alfonso Armada:"Le ofrecí un avión a Tejero pero lo rechazó porque se mareaba"

A Alfonso Armada le condenaron a 30 años de prisión por rebelión militar. Cumplió 8 y el Gobierno le indulto. Armada reconoce que “sí conocía que iba a haber (un golpe), pero para nada lo organicé”

Armada dice que es pura imaginación que se ofreciera como presidente de un Gobierno de concentración nacional para resolver la situación:

"Ni Tejero ni yo hemos hablado de esa lista de diputados. Me produce sonrisa lo inocentes que son algunos al pensar que podía dirigir un Gobierno que nunca pensé. Mi intención al ir al congreso era liberar a los diputados" ha explicado.

Si ofreció un avión a Tejero para marcharse al extranjero pero lo rechazó porque se mareaba, además confiesa que el no tiene secretos. El ex general piensa que España todavía no conoce lo que paso el 23F.