Aldama responde a Koldo tras criticarle por no estar en la cárcel como Cerdán: "Volveré a llevar pruebas"

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha cargado contra el juez por llevar a Santos Cerdán a la cárcel mientras el empresario Víctor de Aldama está en libertad con cargos. Lo hace después de acogerse a su derecho a no declarar ante el Supremo.

El presunto comisionista del 'caso Koldo' abandonó la prisión de Soto del Real, aunque con medidas cautelares, tras declarar que pagó comisiones en efectivo a altos cargos como el exministro Ábalos o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"¿Cómo es posible que un señor que haya reconocido que ha cometido delitos en España esté en libertad (...) y otras personas estén en prisión sin ninguna prueba? (...) ¿Qué pasa, que para estar en prisión hay que tener el carnet del Partido Socialista en la boca y para estar en la calle hay que tener otro tipo de carné?", declara Koldo al diario 'La Razón'.

Víctor de Aldama se ha hecho eco de estas declaraciones y ha lanzado un mensaje de advertencia con el que amenaza con tirar de la manta. Y avisa de que el lunes publicará "cómo se pagó" el garaje del exministro de Transportes. Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram, donde ha subido una fotografía en la que aparece Koldo y unas declaraciones suyas: "No entiendo que Aldama esté en la calle y Santos en prisión".

"Buenos días a todos. Parece que hay personas que o no se enteran o no se quieren enterar. Pero no hay problema el lunes lo voy a explicar para que toda España lo entienda. Por cierto volveré a llevar pruebas y daré luz a parte de el informe de la UCO de como se pago el garaje de tu jefe. Y a ver si ya de una vez dejáis de tomar el pelo a todos los españoles y asumís las cosas. Buen fin de semana a todos y sobre todo a ti Koldo", dice el post.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiere comentar declaraciones de personas "incursas en un proceso judicial" refiriéndose a José Luis Ábalos y a Koldo García, y ha defendido la actitud del PSOE y del Gobierno "a disposición de la justicia" en el marco de casos de presunta corrupción.

Koldo García, en libertad

El juez del Supremo mantiene en libertad al exasesor ministerial Koldo García como ya hizo el día anterior con el diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos. Siguen vigentes las medidas cautelares que pesan sobre él: la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar al alegar indefensión y la Fiscalía ha pedido mantener su situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.