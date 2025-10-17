El PP llevará al Constitucional al Gobierno si no presenta los Presupuestos: "Sacaremos a Sánchez de su rebeldía constitucional"

En un video difundido a los medios de comunicación este viernes, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, confirmó que su grupo impulsará la próxima semana un conflicto de atribuciones con el Gobierno por no presentar, por tercer año consecutivo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Los populares aprovecharán su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa que requerirá formalmente al Ejecutivo a cumplir con su obligación constitucional y remitir las cuentas públicas. Si el Gobierno no responde en el plazo de un mes o rechaza el requerimiento, el Senado podrá elevar el conflicto al Tribunal Constitucional. Según explicó García, el objetivo lo tienen claro: "Sacaremos a Sánchez de su rebeldía constitucional y devolver a los españoles la política útil, centrada en sus problemas, no en los del Gobierno".

La portavoz popular insistió en que "España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. Necesitamos unos Presupuestos urgentes", y subrayó la necesidad de disponer de unos Presupuestos "urgentes y responsables".

El próximo miércoles 22, el Pleno del Senado debatirá y votará la propuesta. Si el requerimiento se aprueba, y el Gobierno continúa en su negativa o silencio de no presentarlos, la cámara Alta podrá interponer el conflicto institucional al apoyarse en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta permite que las cámaras legislativas actúen cuando otro órgano asuma o impida el ejercicio de atribuciones que le corresponden.

Los populares sostienen en que el Ejecutivo ha incumplido el artículo 134.3 de la Constitución Española, el cual obliga a presentar los Presupuestos al menos tres meses antes de que finalice el año fiscal, es decir antes del 30 de septiembre. Por su parte subrayan que ese retraso priva al Senado de su capacidad de examinar y votar las cuentas publicas.

No obstante, también recuerdan que en el pasado también ha habido retrasos con los Presupuestos. Sin embargo, esta situación podría convertirse en la primera legislatura completa sin aprobarlos.

Se presentarán aunque se "sudará la camiseta"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado martes en una entrevista en la 'Cadena Ser' que presentará los PGE para 2026 "antes de que finalice el año", aunque afirma que "sudará la camiseta". En la misma línea ha señalado que con y sin ellos se siente "muy a gusto con los que tenemos".

Mientras preparan los del año que viene mantienen conversaciones con los grupos parlamentarios, ya que subraya que son "un Gobierno de colación progresista con una minoría parlamentaria".

