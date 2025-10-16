Vandalizan la casa de Ábalos en Valencia llamándolo "corrupto" y "putero"

Más pintadas en la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia. "Corrupto" o "putero" son algunos de los calificativos que han aparecido en pintados con color rojo. Ábalos dejó de ser diputado por el PSOE para pasar al Grupo Mixto tras estallar el 'caso Koldo' por el que el Tribunal Supremo le está investigando.

También aparece la frase: "Son las cinco y aún no me la han comido", parafraseando las palabras de Pedro Sánchez tras una comparecencia: "Son las cinco y aún no he comido". El diputado ha denunciado los hechos en redes sociales y ha pedido a las autoridades tomar medidas ante el clima de crispación: "Hoy soy yo, mañana serás tú".

"Las consecuencias peligrosas de la propaganda, la desinformación y la manipulación traducidas nuevamente en la vandalización de mi domicilio posiblemente realizada por las mismas focas pagadas que ya lo hicieron antes con el falso discurso de "la verdadera democracia". Esto debería preocupar a todos y a todas, porque más allá de mi caso, tiene que ver con los derechos fundamentales y la seguridad de las personas. Empieza a ser imperativo pensar detenidamente qué está pasando y que las autoridades e instituciones concernidas cumplan con sus obligaciones de proteger a cualquier ciudadano. Hoy soy yo, mañana serás tú. Para Göbbels, "una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad". Un siglo después, su manual sigue siendo eficaz y se aplican las mismas fórmulas: personalizar al adversario en un único enemigo, reducir la realidad a una sola idea y repetirla hasta el hartazgo. Frente a la comunicación veraz, la propaganda manipula para moldear conciencias que terminan vulnerando derechos. Se llama #Autoritarismo", ha escrito el exministro en su cuenta de la red social 'X'. Un mensaje que va acompañado de una fotografía de su vivienda.

Para el ex número 3 del PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez, estas pintadas son las "consecuencias peligrosas de la propaganda, la desinformación y la manipulación". A su juicio, "esto debería preocupar a todos" porque tiene que ver con los "derechos fundamentales y la seguridad de las personas".

Ábalos tiene nuevo abogado: Carlos Bautista

El exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, es el nuevo abogado que ha elegido José Luis Ábalos para que le represente en el 'caso Koldo', donde se le investiga por supuestos delitos de corrupción.

Bautista es doctor en Derecho, profesor universitario, y experto en extradiciones gracias a su experiencia como fiscal en la Audiencia Nacional. Recientemente se incorporó a Chabaneix Abogados, firma con más de 18 años de experiencia en la defensa penal nacional e internacional, especializada en casos de alta complejidad y derecho penal económico.

El abogado Carlos Bautista llevó casos como 'Faisán' o el 11-M, después de renunciar al letrado José Aníbal Álvarez por "diferencias irreconducibles".

El escaño del exministro de Transportes en el ha estado vacío este jueves tras su comparecencia ante el juez del Supremo, quien le dejó en libertad y no dudó en cuestionar que pudiera seguir siendo diputado.

En su auto, el magistrado afirmó que compartía el "natural estupor" que produce que una persona acusada de graves delitos de corrupción pueda seguir ejerciendo como diputado y sugería un cambio legal para desposeer a un parlamentario de sus derechos y funciones sin necesidad de que se hubiera dictado una prisión preventiva, como exige ahora el Reglamento de la Cámara Baja.

Este miércoles, Ábalos se acogió a su derecho a no declarar y este jueves ha hecho lo mismo su exasesor, Koldo García.

