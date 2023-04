El alcalde de O Páramo (Lugo) que gobernó siendo sordo vuelve a presentarse el 28M

En precampaña los políticos suelen hacer promesas electorales o anunciar grandes proyectos para su próximo mandato. Lo que no acostumbramos a ver son recuperaciones como la de la localidad de O Páramo, en Lugo. El que fuera alcalde por el PP durante más de 30 años -hasta 2019-, Gumersindo Rodríguez, se presentará de nuevo a la alcaldía para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Y lo hace reconociendo que "no sabe cómo no dejó la alcaldía por la sordera", aunque ahora "escucha mejor".

"Iba a reuniones y salía sin enterarme muchas veces de nada"

"Iba a reuniones y salía sin enterarme muchas veces de nada", reconoce el exregidor en una entrevista con 'La Voz de Galicia'. Con 75 años cree que es el momento para volver a la que fue su labor desde 1983 hasta que, en los anteriores comicios, concurrió como número dos de la lista.

Ahora es concejal no adscrito

Tras las pasadas elecciones, la localidad cambió su alcaldía, que recayó en el partido 'Todo Polo Páramo'. Tiempo después esta agrupación de electores se integraría al Partido Popular, decisión que Rodríguez no compartiría y anunció que dejaba el grupo popular y continuaría el mandato como concejal no adscrito.

José Luis López, el ahora alcalde, se presentará de esta manera bajo las siglas del PP frente al histórico regidor que confiesa que es un buen momento ahora que está jubilado, "teniendo más tiempo y con buena salud".

Elecciones del 28M

Las elecciones del próximo 28 de mayo se darán en todos los municipios de España y en las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, La Rioja, Región de Murcia y Navarra.