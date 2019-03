El alcalde de Brunete, acusado de intentar 'comprar' a una concejal de UPyD para que pasara al PP

El regidor de Brunete, Borja Gutíerrez, ha negado las escuchas entre él y la edil del UPyD. En la conversación que ha hecho pública el diario 'El Mundo', y de la que Espejo Público se ha hecho eco, el alcade intenta convencer a la edil de que se pase al Partido Popular para obtener más apoyo. Gutíerrez le ofrece supuestamente dos años de legislatura y un puesto de trabajo para su hija discapacitada.

La Concejala del PP, María del Mar Nicolás, a la que la edil señala como intermediaria niega las acusaciones que le implican tanto a ella como a su partido y ha asegurado que las acusaciones son "totalmente falsas". "No es mi estilo. Jamás he intentado nada. No he ofrecido puestos de trabajo porque no tengo nada que ofrecer", mantiene la concejala.



Según la versión de la edil de UPyD, durante el año que estuvo contratada le estuvieron recordando constantemente que estaba allí por un favor, para que su madre apoyase al PP.

Los protagonistas de esta historia se verán las caras en el Pleno de este jueves en el Ayuntamiento. En principio, está previsto que tenga lugar un pleno ordinario, después del extraordinario del pasado martes. En esta sesión, se tomará en consideración la decisión del grupo municipal socialista de expulsar de la disciplina de su formación a la concejala Sylvana Battistelli Rossi por votar con el equipo de Gobierno.