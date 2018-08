Albiol acusa a Torra de ejercer "violencia verbal y psicológica" contra los ciudadanos no independentistas

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de ejercer "violencia verbal y psicológica" contra los ciudadanos no independentistas, y ha alertado de que si mantiene esa actitud en otoño "probablemente acabemos teniendo incidentes que lamentar".

En declaraciones a los medios en la entrada del Parque de la Ciutadella de Barcelona, justo donde el sábado se produjo una supuesta agresión de un hombre a una mujer cuyos hijos retiraban lazos amarillos, Albiol ha defendido que ese ataque fue por una cuestión "política".

El sábado, los Mossos identificaron a un hombre que supuestamente agredió a una mujer tras una discusión porque sus hijos quitaban lazos y los tiraban al suelo, aunque el agresor ha negado una motivación política en la trifulca, según informaron a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Pero el marido de la mujer agredida -identificado como Joaquín y militante de Ciudadanos-, explicó a Efe que la agresión "fue por sacar los lazos, y eso es motivación política, y luego nos dijo que los tirábamos al suelo"; aunque a esa misma pregunta en otro medio explicó que el hombre "llamó la atención" a su mujer "por arrancar lazos y manchar el suelo, no sé si es por cuestiones políticas".

Albiol ha relatado que el mismo sábado habló por teléfono con el marido de la agredida, que le explicó que "lo que pasó fue una agresión motivada por la cuestión política y por los plásticos de color amarillo. La realidad es que este señor a mí me dejó de manera clara que fue una agresión política".

El dirigente ha apuntado que los populares catalanes apoyarán la concentración en favor de la agredida convocada por Ciudadanos. "Daremos apoyo de una manera u otra a la concentración, como no puede ser de otra manera. Tenemos que acabar de definir de qué manera lo hacemos", ha asegurado.

Pero Albiol ha dirigido sus críticas especialmente contra el presidente catalán, Quim Torra, a quien ha advertido de que "si sigue provocando con su violencia verbal y psicológica hacia los no independentistas, probablemente en otoño acabemos teniendo incidentes que quizás tendremos que lamentar". "Estamos viendo imágenes de diferentes puntos de Cataluña en que personas que no están de acuerdo con que se ensucie la vía pública con plásticos de color amarillo son insultados y agredidos. Esa violencia física que se produce con cuentagotas viene motivada porque hay un señor, Torra, que se dedica a hacer violencia. No violencia física, pero sí psicológica y verbal", ha denunciado.

Una violencia "verbal y psicológica", ha insistido, "que los más incontrolados acaban convirtiendo en violencia física", en lo que ha calificado de "goteo constante y diario", y que ha considerado que "es más propio de un presidente de un régimen totalitario que de alguien al frente de un gobierno democrático".