Alberto Núñez Feijóo carga contra el plan presupuestario "más caro de la historia" y el Gobierno le responde

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este domingo en la convención del PP de Canarias. Allí, ha criticado duramente el plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas, bautizándolo como el programa electoral "más caro de la historia".

Feijóo denuncia un aumento "indiscriminado" del gasto público

Feijóo critica que las medidas anticrisis del presidente de España, Pedro Sánchez, son "equivocadas", y dice que hay un aumento "indiscriminado" del gasto público. El líder de los populares considera que esa no es la fórmula adecuada para hacer frente al constante aumento de los precios.

"El presidente Sánchez nos ha costado más de 200 millones de euros de deuda pública cada día", ha manifestado el líder de la oposición, que ha añadido que no cree que sea muy progresista "vivir a cuenta de tus hijos", recalcando que "lo progresista es pagar lo que se debe y no dejarle a tus hijos una deuda que no van a poder pagar".

El Gobierno compara a Feijóo con Liz Truss

La respuesta del PSOE a estas declaraciones de Feijóo no se ha hecho esperar. La formación socialista defiende que, en las previsiones enviadas el pasado jueves a Bruselas, "se destinan 6 de cada 10 euros a gasto social".

Al mismo tiempo, ha echado en cara al PP que "tome de ejemplo" las políticas económicas que se están llevando a cabo en el Reino Unido y que han puesto en la cuerda floja a la primera ministra, Liz Truss, con unas propuestas que pasan por "bajar impuestos a los más ricos".

Así lo ha expresado la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, en su mensaje respuesta al popular. "40 días ha durado en el Reino Unido la propuesta que defiende, en España, el señor Feijóo", ha comenzado diciendo, "una propuesta que, finalmente, ha supuesto una enorme crisis de la libra, el cese del ministro de Finanzas y poner a la economía británica entre las cuerdas", ha añadido.