Una lechuga o Liz Truss, el vídeo en directo viral y las apuestas sobre quién 'caducará' antes

La crisis política que rodea a la primera ministra de Reino Unido amenaza con hundir al partido conservador. Quien parecía que iba a calmar las aguas tras la dimisión de Boris Johnson y sus múltiples escándalos, las está mareando más.

Las encuestas auguran un resultado nefasto para los conservadores –quienes llevan en el poder desde el 2010, cuando David Cameron derrotó a Gordon Brown– en las próximas elecciones generales. Por lo que ya se estaría hablando de un fin de ciclo. Las portadas de los periódicos más sonados en el país no han dudado en señalar a Liz Truss.

Tan solo son seis las semanas que lleva en el cargo, Truss, pero su debacle en las últimas 24 horas ha encendido los niveles de alerta. El despido de su ministro de finanzas y la última comparecencia de prensa serían la última gota que colmó el vaso de su partido.

Esta mañana 'The Guardian' amanecía en su portada con un resumen del mandato de Truss: "Un día de caos"; 'The Daily Telegraph', la biblia conservadora, acusa a la primera ministra en su portada de aferrarse al poder tras sacrificar a quien había implementado sus políticas; por último, 'The Times' habla directamente de que Truss está en una lucha por la supervivencia.

Aún quedan dos años para que las elecciones generales se celebren. Sin embargo, la poca confianza depositada en la primera ministra puede hacer pensar en un adelanto para poner fin a esta crisis política. Por el momento, esta idea no ha sido puesta sobre la mesa, pero la prensa británica ya apunta a que hay quienes tratan de echarla cuanto antes.

¿Nuevo ministro por Navidad?

Hace varios días 'The Daily Mirror' publicaba en portada que los altos mandatarios conservadores aseguraban el fin de Truss y que la querían fuera "antes de Navidad". Una afirmación a la que por el momento, la primera ministra no se ha pronunciado.

Mientras tanto, Truss ha nombrado a Jeremy Hunt nuevo ministro de Finanzas, desbancando así a Kwasi Kwarteng, algo que no ha gustado mucho. Hunt fue quien disputó en 2019 el puesto de primer ministro con Johnson, pero finalmente fue derrotado.

¿La Dama iceberg o la lechuga?

Una columna en la revista de 'The Economist' ha abierto el melón. En ella, el autor se dirigía a la primera ministra como 'La Dama Iceberg', donde también afirmaba que Truss pasaría a la historia por tener el puesto de poder más breve.

Su mandato comenzó el 6 de septiembre. Con solo 17 días en el cargo ya "incendió su propio gobierno" al aprobar un un plan de recortes de impuestos por valor de 43.000 millones de libras, apunta el semanario. Según las cuentas del medio, solo habría estado siete días hábiles en su cargo, pues los diez de luto por el fallecimiento de la reina Isabel II no cuentan.

Para 'The Economist', Truss tiene 'la misma caducidad' que una lechuga.

Esto ha tardado poco en saltar a las redes. Desde YouTube se ha habilitado en un canal la fotografía de la primera ministra y una lechuga real para saber cuál caduca antes. Además, se puede seguir en directo el deterioro de una de las dos.

Las apuestas empiezan a asomar y muchos creen que la lechuga aguantará los diez días.