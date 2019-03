Aguirre avisa al PP de que si crean una gestora en Madrid deja de ser candidata

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advertido al Partido Popular de que si decide crear una gestora para dirigir el partido en la Comunidad de Madrid, en ese mismo momento ella dejará de ser candidata a la Alcaldía de la capital.

En declaraciones en una emisora nacional, Aguirre ha admitido que el viernes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, le dijo que sería candidata, pero le pidió que dejara la presidencia del partido en Madrid, algo que ella rechazó rotundamente, recordando que los estatutos de los populares dicen que las direcciones se eligen en congresos.

Aguirre se compromete a bajar los impuestos y revisar el sistema de multas

"Que pongan una gestora mañana si quieren, y en ese momento que busquen a otro candidato, porque yo no me voy a presentar como candidata para que el programa electoral lo hagan otras personas con las que yo no coincidido, y la lista electoral otro tanto. No, no soy un monigote", ha avisado.

Bajada de impuestos y revisar el sistema de multas

Aguirre se ha comprometido a bajar los impuestos si llega a ser alcaldesa de la capital así como a revisar el sistema de multas porque éstas "de modo alguno no pueden tener afán recaudatorio".

Preguntada en una entrevista por las propuestas de otros candidatos, como las de Antonio Miguel Carmona (PSOE), Aguirre ha dicho que si es regidora "por supuesto que sí" bajaría los impuestos porque eso es "lo que debe hacer la administración".

"El dinero de los ciudadanos lo han ganado ellos, con el sudor y su frente y se lo quitan las administraciones de una manera coercitiva para pagar los servicios públicos", ha señalado Aguirre, aclarando que tomarán el dinero que sea necesario para estos servicios "pero para nada más".

"Tomaremos el dinero que sea necesario para que la ciudad esté limpia, para que la basura esté recogida, para que los parques estén cuidados y los monumentos en Madrid se pongan en valor... para todas esas cosas, pero para nada más", ha asegurado.

Sobre las multas, ha indicado que de "modo alguno" no pueden tener "afán recaudatorio" así que "habrá que revisar todo", ha añadido. Para Aguirre, Madrid "necesita alguien que con humildad escuche a los ciudadanos y se ocupe de las cosas que pueden parecer pequeñas, pero que no lo son", ha sentenciado.