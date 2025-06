Última hora crisis PSOE, en directo: Los socios de Sánchez exigen pasar de los gestos a los hechos ante el avance del caso Koldo

Los socios de investidura del presidente quieren que Pedro Sánchez pase a los hechos ante el avance del 'caso Koldo' y después de que la UCO entrara a la sede nacional del PSOE en Ferraz. Para ello, exigen poner el foco en las "empresas corruptoras", además de castigar a los políticos corruptos.

El informe de la UCO apunta a al menos cuatro empresas, entre ellas, Servinabar, una empresa navarra que ejecutaba obras a través de una UTE con Acciona. Los aliados de Sánchez quieren que a estas empresas se les impongan sanciones "de por vida" y multas millonarias, según avanzó Gabriel Rufián (ERC).

Además, según publica el diario 'El Español', la nueva número dos de María Chivite habría incluido en la lista electoral para los comicios de 2023 a Nicoleta Neacsu, la amiga de Koldo.

El ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acudió al Congreso de los Diputados para recibir la indemnización de casi 19.000 euros por haber ocupado durante más de seis años un escaño en la Cámara Baja. El PP pedirá a Armengol por escritoparalizar la indemnización económica que Cerdán reclama como exdiputado

"La ciudadanía no entendería que, tras cobrar mordidas por contratos públicos, saliera más dinero de todos lo españoles rumbo a la cuenta corriente del exnúmero dos de Pedro Sánchez", han señalado fuentes 'populares'.

El presidente Pedro Sánchez no tiene agenda pública desde el pasado miércoles 18 de junio, aunque este viernes se reunió de forma urgente con Salvador Illa en el Palacio de la Moncloa, un encuentro que no estaba previsto en la agenda institucional. Por su parte, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero defiende a Sánchez asegurando que aunque no tenga agenda oficial se encuentra trabajando en el despacho.

Por otro lado, en plenas informaciones por la presunta trama de corrupción en el Partido Socialista. El PSOE de Madrid tiene hoy previsto celebrar la Conferencia 'Vivienda para vivir. En Europa, en Madrid' con expertos en la materia. El PSOE de Madrid, con Óscar López a la cabeza, reúne a representantes institucionales, expertos y sociedad civil para abordar el reto de la vivienda.

