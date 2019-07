La reunión a tres entre PP, Ciudadanos y Vox celebrada en la Asamblea de Madrid ha concluido sin acuerdo por lo que se celebrará un pleno de investidura sin candidato. Así lo ha confirmado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, en rueda de prensa tras reunirse durante media hora con las portavoces de PP y Vox, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, respectivamente, en la Cámara autonómica.

Ignacio Aguado, considera que es "probable" repetir las elecciones en la Comunidad de Madrid tras no haber conseguido "convencer" a Vox de que no bloquee la investidura de Díaz Ayuso y la formación de un gobierno PP-Cs. Cs pretendía salvar 'in extremis' la investidura de la candidata popular horas antes del pleno de investidura, aunque ya se sabía que no iba a cambiarse el que fuera un pleno sin candidato. Pero así, Ciudadanos aparecía como que cedía a reunirse con Vox, lo que hasta ahora había sido un impedimento: "Merecía la pena intentarlo hasta el último minuto". Aguado ha opinado que si se llega a elecciones Vox puede propiciar que se "abra otra vez la posibilidad de que la izquierda gobierne".

Por Vox, Rocío Monasterio, se ha mostrado satisfecha de que por fin se haya producido la reunión a tres y, dicen, están disponibles para seguir con ellas, pero siguen sin reconocerse en el pacto firmado por PP y Cs.