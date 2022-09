La advertencia de Bolaños sobre la posibilidad de una guerra nuclear: "Ante un ser como Putin, lamentablemente, nunca podemos descartar nada"

"Irracional" y autor de actos "enloquecidos" así es para Félix Bolaños el mandatario ruso Vladimir Putin. El ministro de la presidencia ha explicado en Espejo Público que "los informes que tenemos no indican que haya una amenaza real" de una guerra nuclear, sin embargo, Bolaños advierte: "No podemos descartar ninguna opción" y añade: " Putin creo que, cada día más, ha entrado en esa espiral enloquecida de no poder reconocer que esta guerra no la va a poder ganar y eso es lo que nos hace ser muy prudentes en cualquier consideración que hagamos. Es verdad que en estos momentos la información que tenemos no parece que haya una amenaza real cierta, inminente, pero no podemos descartar nada. Pensemos que es una persona que ha provocado una guerra absolutamente irracional que va a provocar muerte, destrucción, consecuencias económicas y sociales en todo el mundo y por tanto un persona irracional. Ante un ser como Putin lamentablemente nunca podemos descartar nada" insiste.

"Que el señor Feijóo forma parte del club de presidentes por encuesta eso es seguro, faltan las urnas"

Ante la posibilidad de que el Kremlin corte todavía más los suministros del gas, Putin lanza un mensaje tranquilizador: "Estamos preparados para todos los escenarios. No nos coge de sorpresa, ya sabíamos que Putin está utilizando el gas como un arma de guerra y lo estaba utilizando incluso antes de la invasión a Ucrania".

En línea con las proclamas defendidas siempre por el Ejecutivo, Bolaños ha insistido en que "España está bien preparada. Tenemos un tercio de las regasificadora, que significa que no dependemos tanto de los tubos de gas tanto del tubo argelino como del tubo ruso sino que estamos preparados para que venga el gas en barcos y podamos regasificarlo e incluso exportarlo a nuestros socios europeos porque queremos ser solidarios. Por tanto, España esta en una buena situación. Obviamente tenemos dificultades, las dificultades propias de un mercado que se ha enloquecido".

Impuesto a las eléctricas

Ya en clave nacional el ministro de Sánchez ha criticado que el PP vote "el martes en contra" de algo que después "el jueves votó a favor". Habla Bolaños del impuesto a las eléctricas y bajo el argumento de que son "tecnicismos" rechaza el escudo tras el que se posicionan los de Feijóo para explicar su viraje de no apoyar un gravamen sobre los ingresos pero sí sobre los beneficios.

"Hubo un partido, que es el PP, que votó en contra de que se tramitara si quiera el posible impuestos a las grandes energéticas. Una vez que se está tramitando, nosotros lo que vamos a ir viendo es ver cuáles son los mandatos de la UE. Nosotros cuando presentamos nuestro impuesto la CE todavía no había fijado posición", defiende.

Bolaños entra también en la "competición fiscal" de varias autonomías del PP que ha sido incluso calificada de "guerra" y enarbola la bandera de que "los que más tienen y los que han tenido beneficios extraordinarios como consecuencia de la crisis paguen más". Reprocha la bonificación del impuesto de patrimonio en Andalucía para las familias que tienen más de un millón de euros porque "lo que no creemos es que los que más tienen sean los que menos aporten".

Preguntado por el impuesto que defiende Podemos a las grandes fortunas Bolaños niega que esté "encima de la mesa" y se limita decir que está en fase de "estudio" pese a que este miércoles la titular de Hacienda afirmó que el Ejecutivo explora" mayores aportaciones de las grandes fortunas y "armonizar" algunos impuestos autonómicos con el objetivo de evitar "la competencia fiscal a la baja".

"Lo que no creemos es que los que más tienen sean los que menos aporten"

Sobre las encuestas, la visión del ministro de Presidencia, es más optimista que la de la mayoría de los sondeos. "Las encuestas últimamente lo que dicen, la tendencia, es que nos van sonriendo. Desde el verano a esta parte todo el mundo conoce mejor al señor Feijóo y por tanto las expectativas electorales del PP son menores y las nuestras van subiendo" y añade: "Que el señor Feijóo forma parte del club de presidentes por encuestas, eso es seguro, lo que le falta son las urnas y en las urnas de momento el que es presidente es Pedro Sánchez" para finalizar matizando: "Las encuestas las respetamos, dan orientación del estado de ánimo. Estamos trabajando de una forma muy dura para paliar los efectos de la crisis" y vuelve a insistir: "Estamos trabajando para esa gran mayoría de españoles".