Ada Colau: "Todos podemos ser más generosos y dialogantes"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha repartido "culpas" y se ha mostrado convencida de que "todas" las formaciones políticas pueden ser "más generosas y más dialogantes" de lo que se han mostrado hasta ahora en el proceso de negociación de un "gobierno de cambio" en España.

En un desayuno informativo, al que ha asistido la cúpula de Podemos, encabezada por su líder, Pablo Iglesias, Colau ha exigido que "se desbloquee cuanto antes" la formación de ese gobierno de cambio, ya que la actual situación está generando numerosas "dificultades específicas" para las ciudades, según ha denunciado.

Colau ha lamentado que hasta ahora no se haya podido acordar un ejecutivo de izquierdas, progresista y que reconozca el "derecho a decidir", porque a su juicio eso es "malo para la ciudadanía", que expresó en las urnas un doble mandato de "cambio real" y "mucho diálogo" el pasado 20D.

"Vengo a alzar la voz para decir que no estamos contentos con la situación de bloqueo, que necesitamos un gobierno de cambio. Necesitamos salir cuanto antes de esta situación de inmovilismo e interinidad", ha reclamado la alcaldesa y líder de Barcelona en Comú, que ha asegurado que no pierde, no obstante, la perspectiva "ilusionante" y "esperanzadora".

Según Colau, en todo proceso de "cambio de paradigma" hay momentos de bloqueo e incertidumbre y el actual momento político en España es uno de ellos, ha dicho. Tras recalcar que "no podemos seguir con una escenificación que corre el riesgo de parecer vacía" al mismo tiempo que se producen emergencias en las ciudades, Colau ha acusado al Gobierno en funciones de actuar con "mucha miopía".

Sobre la situación también de "bloqueo" en la relación entre España y Cataluña, la alcaldesa ha abogado por una "salida democrática" y por salir de las "posiciones inmovilistas", al tiempo que se ha reafirmado en su defensa de un referéndum soberanista.

Iglesias emplaza al PSOE a rectificar

Pablo Iglesias ha insistido en emplazar al PSOE a rectificar y a buscar un acuerdo con ellos para formar un gobierno de coalición progresista. A su llegada a un desayuno informativo en Madrid de la alcaldesa de Barcelona, Iglesias ha señalado que únicamente hay dos opciones para poder conformar gobierno: o una gran coalición con PSOE, Ciudadanos y PP o un gobierno de coalición progresista.

En este sentido, Iglesias ha reclamado a los socialistas que rectifiquen y busquen el acuerdo que a su juicio "desea la mayor parte de los votantes progresistas".