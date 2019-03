Los actos por el 40º aniversario de la Constitución incluyen la presencia del Rey don Juan Carlos

El Congreso ultima los detalles para la celebración este 6 de diciembre del 40 aniversario de la Constitución con un acto solemne al que acudirán los Reyes, el Gobierno, parlamentarios y altas instituciones del Estado, mientras se mantiene la incógnita sobre la presencia del rey Juan Carlos. A falta de confirmación oficial, fuentes parlamentarias dan por prácticamente seguro que don Juan Carlos acudirá a la cita, a la que también están invitados otros protagonistas de la Transición, como los padres de la Constitución, así como diputados y senadores de aquella la legislatura constituyente.

No obstante, las fuentes consultadas dejan claro que su asistencia o no dependerá de lo que decida el propio rey emérito, que fue precisamente quien promulgó la Constitución de 1978 que cumple ahora cuatro décadas. La ausencia de don Juan Carlos en el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas causó hondo revuelo el año pasado después de que algunos medios informaran de su malestar por no haber asistido a la ceremonia. Entonces, la Casa del Rey tuvo que salir al paso para aclarar que la ausencia del anterior jefe del Estado se debió a la necesidad de adaptarse al formato que había diseñado el Congreso, precisando que, de haberse celebrado en el Salón de Pasos Perdidos y no en el hemiciclo, habrían asistido tanto él como doña Sofía.

Tal y como sucedió con la proclamación de Felipe VI en junio de 2014, el rey emérito no estuvo presente en un acto solemne en el que el nuevo monarca habló ante diputados y senadores en sesión plenaria. Este año, a poco más de una semana para la cita, aún se desconoce si acudirá don Juan Carlos, así como el formato definitivo de la recepción de ese 6 de diciembre.

Los precedentes son diversos ya que el 25 aniversario de la Carta Magna se celebró en el hemiciclo, pero no así el 30 aniversario, que se trasladó al Salón de Pasos Perdidos. Hasta que se concrete el acto central del jueves de la semana que viene, el Congreso, y también el Senado, siguen ultimando los preparativos en una apretada agenda de actos institucionales.

Ya este sábado por la noche, la fachada del Palacio del Congreso de los Diputados servirá de escenario para una sesión de video mapping bajo el título "40 años de Constitución-40 años de España". Ya el lunes y el martes se celebrarán las tradicionales jornadas de Puertas Abiertas en la Cámara Baja en horario ininterrumpido de 9.30 a 19 horas. El Senado se sumará a esas jornadas de Puertas Abiertas el martes y el miércoles, víspera ya del día de la Constitución.

Precisamente el 5 de diciembre el Auditorio Nacional acogerá un concierto homenaje a la Constitución presidido por los Reyes y que correrá a cargo del coro y orquesta de RTVE. Al día siguiente y además del acto solemne en el Congreso, la ONCE hará un sorteo especial con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna, sorteo especial que Lotería Nacional celebrará el sábado 8 de diciembre.