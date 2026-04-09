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CASO KOLDO

Julio Martínez, investigado por el caso Plus Ultra, se niega a declarar en el Senado: "Se está vulnerando mi integridad"

El empresario ha acudido a la comparecencia en la comisión del caso Koldo pero guarda silencia y deja sin respuesta todas las preguntas de los senadores sobre su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Julio Martínez en el Senado

Julio Martínez, investigado por el caso Plus Ultra, se niega a declarar en el Senado: "Se vulnera mi integridad" | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

El empresario Julio Martínez Martínez, investigado por el caso Plus Ultra, ha acudido finalmente al Senado tras varios intentos fallidos de citación. Sin embargo, su presencia ha sido prácticamente simbólica, ya que se ha negado a responder a cualquier pregunta.

Nada más comenzar, ha leído un breve escrito en el que ha justificado su silencio: "Se está vulnerando mi derecho a la integridad física y moral", ha afirmado, alegando problemas de salud por ansiedad y depresión mediante un informe médico que acredita una baja laboral. Ha querido así seguir los pasos de Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán, que ya ha evitado presentarse en dos ocasiones. Se ha referido indirectamente a ella en esas líneas, asegurando que el trato hacia él ha sido "discriminatorio" respecto de otros comparecientes "a los que sí se ha eximido de comparecer". Después, durante casi una hora, ha permanecido en silencio frente a los senadores.

Máxima tensión en el Senado

Era la tercera vez que el Partido Popular intentaba que compareciera en la comisión que investiga las ramificaciones del caso Koldo. En las dos anteriores, el Ministerio del Interior no consiguió localizarle. Esta vez sí ha acudido, aunque de poco ha servido, ya que su colaboración ha sido escasa o inexistente. Esta actitud ha generado malestar en la Cámara Alta, y el presidente de la comisión ha llegado a calificar la situación de "falta de respeto" y "desprecio" hacia el Senado.

El senador del PP, Juan José Sanz, pasada una hora desde el inicio de la comparecencia y al ver que Martínez se mantenía impasible, llegó a preguntarle: "¿Se encuentra bien?". A lo que el empresario se limitó a responder: "Sí, gracias".

Un papel clave bajo investigación

Sobre la mesa quedaban cuestiones clave: su relación con José Luis Rodríguez Zapatero, sus vínculos con Delcy Rodríguez y el entorno venezolano, o su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, financiado con fondos públicos.

También ha sido preguntado si ejerció presión para que el Gobierno aprobara ese rescate o cuál era exactamente su trabajo como intermediario. Ninguna de esas preguntas ha obtenido respuesta. Martínez está siendo investigado por la Audiencia Nacional por su supuesto papel como intermediario o "conseguidor" de operaciones vinculadas a Plus Ultra y Venezuela, en una causa que analiza posibles delitos de blanqueo de capitales.

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