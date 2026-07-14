La abogada de Koldo García declara como imputada en el 'caso Leire' por presuntamente intentar sobornar a Carmen Pano

La que fue abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, declara este martes como imputada en el 'caso Leire'. Se le atribuye un presunto intento de sobornar a la empresaria Carmen Pano para que no ratificara ante la Justicia su afirmación de haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, a cambio de una serie de favores valorados en 250.000 euros.

De la Hoz comparece ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz después de que la Sala de lo Penal rechazara su recurso de apelación contra su citación como investigada. Los magistrados consideraron que esta diligencia no puede "tacharse de arbitraria", ya que se le investiga por unos hechos que podrían constituir "una infracción penal".

Carmen Pano, que declaró como testigo ante el juez instructor del caso el pasado 29 de junio, ratificó la existencia de ese supuesto intento de soborno, del que aseguró que el PSOE estaba detrás. Según su relato, De la Hoz, que por entonces todavía no era abogada de Koldo García, aunque sí representaba a su mujer, Patricia Uriz, le propuso que afirmara que no había visto el dinero en las bolsas que entregó en Ferraz y que negara también haber pagado el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz) del que, presuntamente, disfrutó el exministro José Luis Ábalos.

Además, siempre según la versión de Pano, la letrada le ofreció pagar la boda de su hija y las mensualidades del piso en el que vivía. También prometió a Álvaro Gallego, la persona que la acompañó hasta la sede del PSOE en Ferraz, el dinero que le faltaba para terminar de pagar el coche que había comprado. Tras hacer cuentas, la cantidad ascendería a unos 250.000 euros.

La letrada ha negado todos estos extremos en un comunicado y en un escrito que envió a la UCO, antes de estar imputada, para tratar de acreditar que Pano ha incurrido en un delito de falso testimonio.

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