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Caso Leire

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver

Ambos tendrán que declarar el próximo 9 de septiembre en la causa que investiga una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE.

Imagen de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes

Imagen de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados tanto a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, como al abogado Ismael Oliver en la causa que investiga una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban tanto al Gobierno como al PSOE.

Tal y como indica Pedraz en una providencia, ambos tendrán que declarar el próximo 9 de septiembre.

La abogada Leticia de la Hoz responderá al juez Pedraz sobre sus contactos con Carmen Pano

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, declarará en calidad de imputada ante el juez que investiga el 'caso Leire'. En su comparecencia, la letrada deberá responder sobre sus contactos con la empresaria Carmen Pano, que denunció haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE, supuestamente para comprar su silencio.

Su comparecencia fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para aclarar si la abogada fue la encargada de ofrecer un soborno de 50.000 euros a Pano para que cambiara su versión sobre la entrega de dinero en efectivo en Ferraz.

Desde un primer momento, la letrada aseguró que fue la empresaria la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación de la abogada contra su citación para declarar como investigada el 14 de julio, señalando que "sin prejuzgar" los hechos, estos podrían constituir una infracción penal.

Por ello, la Sala considera lógico y razonable que el juez instructor quiera investigar estos hechos y a las personas que aparecen implicadas en los mismos. Asimismo, añade que no puede "tacharse de arbitraria la decisión de citar a la ahora recurrente como investigada", teniendo en cuenta los términos concretos y detallados de la declaración testifical de la empresaria Carmen Pano, en la que afirmó que la abogada le había ofrecido una cantidad económica a cambio de cometer falso testimonio en sus declaraciones sobre la entrega de dinero en la sede del PSOE.

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