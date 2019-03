Abogacía del Estado: "Es la izquierda abertzale-Batasuna la que se presenta"

La Abogacía General del Estado considera que el rechazo de Sortu a la violencia que está incluido en sus estatutos no desvirtúa el que sigan vinculados al complejo ETA-Batasuna y que, mientras tanto, no se puede legalizar este partido que es sucesión y continuación de Batasuna.



"Es la izquierda abertzale-Batasuna la que se presenta" a las próximas elecciones de mayo, ha explicado a los periodistas el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, tras presentar a las 10:15 horas de este jueves la demanda en la que solicita al Tribunal Supremo (TS) que Sortu no sea inscrito en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.



Según De Fuentes Bardají, "el complejo ETA-Batasuna utiliza tácticamente Sortu como medio de estar en las elecciones y, por lo tanto, en las instituciones locales y forales a partir de mayo". "Los contraindicios que han puesto de manifiesto en los estatutos, las condenas a la violencia y los rechazos a las violencias que pueden venir de ETA no desvirtúan el que siguen vinculados al complejo ETA-Batasuna", y "en tanto eso no quede desvirtuado nosotros entendemos que no se puede legalizar", ha subrayado.



Los servicios jurídicos del Estado han solicitado en su demanda al TS que, mientras decide sobre el fondo del asunto, ordene al Ministerio del Interior que se mantenga suspendido el trámite de inscripción de Sortu en el registro de partidos, por lo que -ha añadido- "durante este periodo va a seguir suspendido".



El abogado general del Estado ha explicado que a las 13:00 horas de este jueves se constituirá la Sala del 61 del Supremo, que es la que debe decidir si admite a trámite o no la demanda. A la demanda del Gobierno se unirá previsiblemente la semana que viene, y en cualquier caso antes del día 11, otra de la Fiscalía General del Estado, que también pedirá que Sortu no sea inscrito al considerar acreditado que el nuevo partido de la izquierda abertzale es "una continuación" de la ilegalizada Batasuna.



"Creo que en el entorno de un mes, desde luego antes del proceso electoral de mayo, estará resuelto este asunto", ha añadido De Fuentes Bardají. Además, ha indicado que durante los últimos veinte días los servicios jurídicos del Estado han analizado, junto con el Ministerio de Justicia y el de Interior, los informes realizados por la Policía y la Guardia Civil y se ha llegado a la conclusión de que "jurídicamente está demostrado que son sucesores de Batasuna".



El último informe elaborado por la Policía es del pasado lunes y el de la Guardia Civil del miércoles por la mañana. Preguntado sobre si tendrá que declarar en el Supremo algún miembro de Sortu, ha contestado que desde luego los cuatro promotores del partido serán citados porque tienen que contestar a la demanda y presentar alegaciones "probablemente en el plazo de diez días". "Los informes de la Policía y la Guardia Civil dan indicios y la construcción jurídica del concepto ETA-Batasuna por el TS, el Tribunal Constitucional y Estrasburgo nos dan pie para pensar que son continuación de ETA-Batasuna", ha concluido.



Según fuentes del Supremo, ahora la Sala del 61 tendrá que decidir si admite a trámite la demanda. En ese caso, previsiblemente la acumulará con la de la Fiscalía, si ésta también es admitida, y tras ello emplazará a Sortu para que se persone, efectúe alegaciones y proponga pruebas si lo desea.