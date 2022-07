Abascal dice que Vox es "la única y verdadera" oposición a Sánchez: "Hemos hecho mucho, pero hace falta más"

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha sido el primer líder político nacional en hacer una valoración del curso que termina. El líder de Vox niega que su partido haya tocado techo electoral, y recela de las encuestas. Ha querido destacar los logros conseguidos por su formación, fundada a finales de 2013, y que irrumpió en la política española tras obtener 12 escaños en el Parlamento de Andalucía en 2018.

Abascal asegura que la formación política que él lidera es la "única y verdadera" oposición que ha tenido Pedro Sánchez este tiempo, con un Gobierno que, aseguran, permanece "ajeno" a las preocupaciones cotidianas de los españoles. También ha resaltado la labor de su partido en Andalucía, cuyo resultado fue agridulce, al subir dos escaños, pero no poder entrar en el gobierno de la Junta, prometiendo que Vox "no defraudará" a sus votantes.

También ha mostrado su satisfacción por el trabajo que Vox realiza en Cataluña, región que, según indica, su formación busca "que no esté secuestrada por los delirios de los separatistas". Pese a los buenos pronósticos que tiene Abascal, él mismo indica que ni él ni su formación se conforman y que van a por más: "Hemos hecho mucho, pero hace falta más. Sabemos que no es suficiente y no puede serlo mientras España siga estando al borde de la quiebra social, económica y nacional".

Vox se postula como el partido decisivo

Las encuestas prevén que Vox pueda ser decisivo en las próximas elecciones municipales ante la notable caída de la izquierda y el hundimiento de Ciudadanos. De cara a las autonómicas, Vox busca seguir subiendo en escaños y lograr representación en los seis parlamentos donde aún no tienen escaños.

Las elecciones que se celebrarán en mayo de 2023, donde habrá europeas, autonómicas y municipales, serán determinantes de cara a las generales, cuya fecha aún se desconoce, pero que se celebrarán como muy tarde en diciembre de 2023. La división de la izquierda, unida a la incógnita de si la plataforma de Yolanda Díaz se presentará o no, pone el panorama en una situación muy incierta. De hecho, Díaz confirmó que Sumar no se presentará a las elecciones de mayo de 2023.

Las encuestas actuales indican una gran subida del Partido Popular, que rompería la barrera del 30%, frente a un PSOE en caída libre, Podemos manteniéndose estable respecto a las anteriores elecciones y Ciudadanos a punto de desaparecer. Vox se desinflaría con respecto a comicios anteriores. En cualquier caso, mucho puede cambiar todo de aquí al año próximo. Y los sondeos, sondeos son, porque la última palabra la tendrán los españoles.