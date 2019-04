Ábalos, tras el último CIS: "El caso de Ciudadanos es un gran enigma, no sabemos a qué nos estamos refiriendo"

José Luis Ábalos ha restado importancia en Espejo Público los resultados del último barómetro del CIS que sitúan al PSOE como tercera fuerza política por detrás de Ciudadanos. El Secretario de Organización de los socialistas defiende que "las encuestas reflejan el estado de un momento y el estado de este momento lo que refleja básicamente es que el apoyo al Gobierno va en caída deliberada".

Ábalos ha puesto el foco de atención en que los porcentajes que publica el CIS "hay que traducirlos en escaños, que es como se hacen los gobiernos, con mayorías parlamentarias, y esto quiere decir que hay dos partidos que estarían en una franja de 95/105 escaños, que es el PP y el PSOE y otra franja entre 65/75 diputados que serían Ciudadanos y Podemos".

Preguntado por la mala valoración que recibe dentro de sus propios votantes Pedro Sánchez, Ábalos considera que "es una norma de autoexigencia que se da en todas las formaciones políticas salvo en el caso de Ciudadanos, que es un fenómeno muy extraño. Es que Ciudadanos no ha gobernado, pero es que tampoco gobierna ahora, es que no sabemos exactamente cuál es su estructura. Al final estamos hablando de algo que no sabemos exactamente que es, es un absoluto imaginario. El caso de C's es un gran enigma, no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo".

Entrevista en Onda Cero

El secretario de Organización del PSOE ha afirmado que el Gobierno cuenta con su respaldo en el recurso de inconstitucionalidad que previsiblemente presentará en las próximas horas contra la ley del Parlament de Cataluña que permite investir president a un miembro de la Cámara aunque no esté presente físicamente.

"Creemos que esto no es forma de legislar, como intenta el Parlament y evidentemente, que esa medida que pretende permitir la investidura del expresidente Carles Puigdemont no debe ser admisible", ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

En esta línea, el dirigente socialista insta "a que el bloque mayoritario en el Parlamento catalán presente un candidato viable que ponga fin a este periodo de excepcionalidad y normalice la situación" en Cataluña.

Escucha aquí la entrevista completa: