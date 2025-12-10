Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ábalos solicita al Congreso el voto telemático como diputado desde la cárcel

Ábalos ha pedido en su cuenta de la red social X que se organice una reunión extraordinaria de la Mesa y habilite su voto desde prisión por su "excepcionalidad".

José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados

Ábalos solicita al Congreso el voto telemático desde la cárcel | Europa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha solicitado este miércoles la autorización de la Mesa del Congreso "por vía de urgencia y extraordinaria" para obtener el permiso de emisión de su voto desde prisión de forma telemática.

La petición, registrada a las 13:17 horas, se ampara en el artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que permite el voto telemático en "excepcionales de especial gravedad que impidan el desempeño de la función parlamentaria debidamente justificadas".

Ábalos ruega en su cuenta de la red social X que, debido a la "situación de excepcionalidad" en la que se encuentra, se organice una reunión extraordinaria de la Mesa y habilite su voto mediante esta vía, "ya que a este respecto y por estas circunstancias inusuales" le ha resultado "imposible" tramitar antes la petición "como tampoco la asistencia al Pleno". Además, aporta los documentos pertinentes "con carácter confidencial que avalan tal petición".

Fuentes de la Presidencia del Congreso ya indicaban ayer que la solicitud, de llegar a producirse, sería remitida a los letrados para su estudio. Sin embargo, consideran que no existe "nada en el Reglamento que permita un voto telemático" de Ábalos "en estas condiciones".

Ábalos aún continúa ejerciendo sus funciones de diputado

El exministro defiende en sus redes sociales que continúa siendo diputado con todos sus "derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas", aunque el Tribunal Supremo ha confirmado esta mañana su procesamiento, lo que permitiría a la Cámara Baja suspendérselos. Ábalos ya avisó de que el "impedimento sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía".

Se espera que el siguiente paso sea un auto de apertura de juicio oral, un auto que podría ser inminente. En una resolución de este miércoles, la Sala de Apelaciones rechaza los recursos de la defensa de Ábalos y Koldo y ya no es posible presentar más recursos.

Posible suspensión de las funciones de Ábalos

La Mesa del Congreso de los Diputados se reunirá este miércoles al término de la sesión plenaria para la suspensión del exministro José Luis Ábalos de retribución y voto, una vez que el Tribunal Supremo ha remitido a los servicios de la Cámara el auto que desestima íntegramente el recurso del exsecretario de Organización del PSOE contra su ingreso en prisión, según han confirmado fuentes de Presidencia del Congreso a Servimedia.

El órgano de dirección de la Cámara se reunirá en el Salón de Ministros "con el fin de aplicar el Reglamento". Es decir, para cumplir con el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que indica que "los diputados son suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios si, tras serles concedida la autorización de suplicatorio, se encuentran en prisión preventiva y mientras dure esta situación".

En caso de que se produzca esta suspensión, Ábalos mantendrá su acta de diputado, pero estará privado de esos derechos y deberes parlamentarios. Las mismas fuentes explicaron que la suspensión tendrá efecto, como tarde, este jueves, por lo que Ábalos no podrá votar telemáticamente desde la cárcel, como ha solicitado.

