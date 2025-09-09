Las primeras imágenes de la infanta Sofía en su nueva etapa universitaria en el Forward College en Lisboa

La infanta Sofía ha comenzado este lunes su periodo de adaptación en el Forward College de Lisboa, el centro universitario que está adscrito a la Universidad de Londres donde va a cursar el primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El inicio de esta nueva etapa ha quedado reflejado en las imágenes que ha difundido la propia institución en redes sociales, donde se ve a la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia participando en actividades junto a sus compañeros de diferentes nacionalidades.

Durante esta jornada inagural, los estudiantes han asistido a una charla de los fundadores del Forward College, y han participado en dinámicas de trabajo en equipo compartiendo momentos de convivencia que ha incluido un almuerzo conjunto. También han recibido una clase sobre la historia de Portugal como parte de la programación de bienvenida que ha organizado la universidad, ha explicado el centro.

El centro, que fue fundado en 2021 y que tiene sedes académicas en Chiado y Bairro Alto, que se encuentran en el centro de Lisboa, ofrece a sus alumnos la posibilidad de estudiar en tres capitales europeas. Sofía va a permanecer en Portugal durante el primer curso, para después continuar con sus estudios en París y Berlín. El grado tiene una duración de tres años y un coste aproximado de 18.500 euros anuales.

La universidad cuenta con una residencia en la que se van a alojar los estudiantes que está situada en la zona de Benfica, cerca del parque Monsanto, y cuenta con habitaciones individuales de entre 13 y 20 metros cuadrados, cocinas compartidas, salas de estudio y gimnasio. El precio del alojamiento ronda entre los 590 y 690 euros al mes.

Tras su graduación en el UWC Atlantic College de Gales de Bachillerato Internacional, Sofía manifestó su deseo de continuar su formación universitaria en el extranjero, siguiendo la carrera de muchos de sus compañeros. Pero sus padres, los reyes pusieron como condición que no estuviera muy lejos para poder compatibilizarlo con sus futuras funciones institucionales y que los estudios elegidos fueran útiles para su papel en la Corona.

Mientras tanto, su hermana, la princesa Leonor, continúa con su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.