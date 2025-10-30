Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Fiscalía investigará los incendios de agosto en Castilla y León tras una denuncia por inacción contra Mañueco

En la denuncia, se apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

Ángela Clemente
Publicado:

La Fiscalía va a investigar los incendios de este verano en Castilla y León después de una denuncia por inacción presentada por la asociación Asociación Bierzo Aire Limpio contra el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El fiscal ya ha pedido documentación a la Junta.

En un oficio al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía de la Comunidad comunica que incoa diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales registrados en agosto en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.

En la denuncia, la asociación apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica. La asociación señala que "el Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes".

No se reforzó el operativo tras otros incendios

También recuerda que tras catástrofes anteriores ocurridas en la comunidad autónoma, no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha querido recordar que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas. Asegura que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión, un operativo que según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas".

La Junta aportará la documentación que soliciten

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta colaborará con la investigación abierta, "que es natural si hay una denuncia" y que también aportarán toda la documentación que les solicite la Fiscalía.

