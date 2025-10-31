El PP compara a Óscar Puente con un "primate" después de que el ministro se 'mofara' de la apariencia de Feijóo

No solo las gafas de Pedro Sánchez en su comparecencia del Senado han sido motivo de reacciones en la red social 'X' (antes Twitter). El Partido Popular y el ministro de Transportes, Óscar Puente, también han protagonizado una discusión sobre la apariencia física de los políticos.

El PP ha cargado contra Puente por 'mofarse' de la apariencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y le ha comparado con un "primate" que no debería estar en el Gobierno.

Puente comparaba al líder de la oposición con el presidente del Gobierno tras la comparecencia de Sánchez por el 'caso Koldo' en el Senado en el que se le vio usando unas gafas de vista por primera vez.

"A la izquierda 300 mauros(dicen) invertidos divinamente. Resultado, un look aún mejor y los fachas bailando un mes. A la derecha, pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas. Superioridad política, ética y estética", escribía el ministro de Transportes este jueves.

La contestación por parte del Partido Popular llegó horas más tarde de ese tuit. Los 'populares' han mostrado una foto en la que aparecía un primate y debajo la cara del ministro:

"Puesto que @oscar_puente_ se pone a hablar de la apariencia de las personas, vamos a seguirle el rollo. En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate. Ambas criaturas tienen en común que ninguna de ellas debería ser ministro del Reino de España", contraatacaba en un cruce de mensajes entre el ministro socialista y la cuenta oficial del principal partido de la oposición.

El cruce de acusaciones sobre la apariencia física de los dos líderes políticos no acaba ahí. El ministro Puente volvió a replicar y respondió al mensaje del PP: "Este mono os tiene bailando desde aquel 26 de septiembre de 2023 en el que dejé claro a toda España que el amigo del narco no da la talla. Seguid así, que tenéis años en la oposición para parar un tren".

Las gafas de Sánchez

El presidente Pedro Sánchez es consciente del revuelo que se originó por sus gafas. Es algo que podría haberse quedado en una anécdota, pero sin embargo, ha traído cola... El propio presidente subía a sus redes sociales la tienda vintage donde las ha comprado, y el dueño confirma que las adquirió hace 5 años.

Los usuarios de la redes sociales reaccionaron a las gafas. Tanto que hasta la cuenta oficial del PSOE ha querido aprovecharlo y ha compartido en la red social 'X' el famoso dibujo del perro, esta vez con gafas donde se puede leer: "Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe".

