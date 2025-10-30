Feijóo critica que Sánchez no de "explicaciones a la gente" en el Senado: "Debe más silencio a Ábalos y Cerdán"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en reaccionar a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado por el caso Koldo. Feijóo sostiene que el líder del Ejecutivo no puede seguir gobernando tras los continuos silencios en el interrogatorio al que se ha sometido este jueves.

"No puede seguir gobernando quien debe más silencio al 'sólido' Ábalos y al 'decente' Cerdán que explicaciones a la gente", ha dicho a través de 'X' poco después de finalizar el interrogatorio, que ha durado unas 5 horas y media. El líder del PP se ha referido a los constantes "no me consta" y "no lo recuerdo" del presidente del Gobierno, a la vez que señala que España "necesita un tiempo nuevo de reparación y limpieza".

El PP, satisfecho con el interrogatorio

Desde el PP se muestran satisfechos con el interrogatorio que ha hecho el senador popular Alejo Miranda, aún teniendo en cuenta las constantes evasivas de Pedro Sánchez. Los populares señalan que Sánchez ha utilizado "en más de cuarenta ocasiones" respuestas como "no me acuerdo" o "no me consta", lo que demuestra "la nula vocación de colaborar del presidente".

Aún con ello, el PP considera que ha alcanzado su objetivo de mostrar "en todas las televisiones" del mundo "la deshonra" de un presidente respondiendo a preguntas sobre la corrupción de su familia, su partido y su Ejecutivo. En el comunicado emitido señalan que ya contaban con que Sánchez "intentara evadir todas las preguntas" porque "decir la verdad no se le da bien", sentencian.

Comisión Koldo en el Senado

Pedro Sánchez había sido citado para aclarar su relación con los investigados por el caso Koldo: sus dos últimos secretarios de organización en el partido, uno de ellos en prisión, y Koldo García. La sesión ha sido bronca, en la que también le han preguntado si él ha cobrado en efectivo del PSOE. Tras darle muchas rodeos, ha admitido que sí.

Solo PNV y BNG, socios los dos de Sánchez, se han abstenido de preguntar y participar en el interrogatorio. Al resto, se le han hecho "cortos" los 50 minutos de los que disponían.