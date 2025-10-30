Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Reacciones Senado

Feijóo critica que Sánchez no de "explicaciones a la gente" en el Senado: "Debe más silencio a Ábalos y Cerdán"

Feijóo reacciona así a las cinco horas y media de comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado.

Feijóo acusa a Sánchez de no dar explicaciones y dice que no puede seguir gobernando quien debe "silencio" a Ábalos

Feijóo reacciona a la comparecencia de Sánchez en el Senado | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en reaccionar a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado por el caso Koldo. Feijóo sostiene que el líder del Ejecutivo no puede seguir gobernando tras los continuos silencios en el interrogatorio al que se ha sometido este jueves.

"No puede seguir gobernando quien debe más silencio al 'sólido' Ábalos y al 'decente' Cerdán que explicaciones a la gente", ha dicho a través de 'X' poco después de finalizar el interrogatorio, que ha durado unas 5 horas y media. El líder del PP se ha referido a los constantes "no me consta" y "no lo recuerdo" del presidente del Gobierno, a la vez que señala que España "necesita un tiempo nuevo de reparación y limpieza".

El PP, satisfecho con el interrogatorio

Desde el PP se muestran satisfechos con el interrogatorio que ha hecho el senador popular Alejo Miranda, aún teniendo en cuenta las constantes evasivas de Pedro Sánchez. Los populares señalan que Sánchez ha utilizado "en más de cuarenta ocasiones" respuestas como "no me acuerdo" o "no me consta", lo que demuestra "la nula vocación de colaborar del presidente".

Aún con ello, el PP considera que ha alcanzado su objetivo de mostrar "en todas las televisiones" del mundo "la deshonra" de un presidente respondiendo a preguntas sobre la corrupción de su familia, su partido y su Ejecutivo. En el comunicado emitido señalan que ya contaban con que Sánchez "intentara evadir todas las preguntas" porque "decir la verdad no se le da bien", sentencian.

Comisión Koldo en el Senado

Pedro Sánchez había sido citado para aclarar su relación con los investigados por el caso Koldo: sus dos últimos secretarios de organización en el partido, uno de ellos en prisión, y Koldo García. La sesión ha sido bronca, en la que también le han preguntado si él ha cobrado en efectivo del PSOE. Tras darle muchas rodeos, ha admitido que sí.

Solo PNV y BNG, socios los dos de Sánchez, se han abstenido de preguntar y participar en el interrogatorio. Al resto, se le han hecho "cortos" los 50 minutos de los que disponían.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Tensión en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el pago de dinero en efectivo: "La pregunta es clara y concreta"

Pedro Sánchez en el Senado

Publicidad

España

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo

Última hora de la declaración de Pedro Sánchez por el Caso Koldo en directo: Sánchez denuncia "un circo" y admite pagos en efectivo

Imagen de archivo del secretario general de Junts, Jordi Turull, junto a la vicepresidenta, Miriam Nogueras, y el portavoz Josep Rius, entre otros

Las bases de JxCat avalan la ruptura de los acuerdos con el PSOE con el 87% de los votos

Feijóo acusa a Sánchez de no dar explicaciones y dice que no puede seguir gobernando quien debe "silencio" a Ábalos

Feijóo critica que Sánchez no de "explicaciones a la gente" en el Senado: "Debe más silencio a Ábalos y Cerdán"

Imagen de archivo de Juan Carlos I.
Emérito

Juan Carlos I, sobre Letizia: "No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares"

Víctor de Aldama, Pedro Sánchez y José Luís Ábalos
Careo 'caso Koldo'

Un senador del PP propone un careo entre Pedro Sánchez, Víctor de Aldama y José Luís Ábalos: "Se responde usted solo"

Pequeño Nicolás
TRIBUNALES

El Supremo absuelve al 'Pequeño Nicolás' de usurpación de funciones y rebaja la condena

El Alto Tribunal mantiene la condena a Francisco Nicolás Gómez por un delito continuado de falsedad documental.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha una de las preguntas mientras comparece este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo
Rescate Air Europa

Pedro Sánchez niega que su mujer participara en el rescate de Air Europa: "Por supuesto nada tuvo que ver"

El presidente del Gobierno asegura que los informes de al UCO "lo desestimaron de primeras".

Carlos Mazón en el Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de Valencia

Carlos Mazón anuncia una comparecencia para los "próximos días" tras el funeral de la DANA

Pedro Sánchez en la comisión del Senado

Las frases más destacadas de Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo': "Esto es un circo"

Pedro Sánchez en el Senado

Tensión en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el pago de dinero en efectivo: "La pregunta es clara y concreta"

Publicidad