25 horas de un pleno de investidura y una votación fallida para Feijóo, a espera de la segunda ronda

No ha habido sorpresas en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo no ha conseguido la mayoría absoluta que hoy precisaba para salir de la cámara como presidente del Gobierno. La segunda sesión del pleno de investidura ha transcurrido según lo previsto aunque arrancaba con el presidente en funciones ausente.

EH Bildu fue el encargado de abrir esta sesión y lo hacía rebajando el pleno a "una escenificación" según dijo Mertxe Aizpurua "para ocultar la soledad y fracaso" del candidato Feijóo. Mientras la diputada manifestó su "no rotundo" al político popular dejó abierta la ventana a Pedro Sánchez garantizado que no serán obstáculo para conformar un gobierno "en clave progresista", pero eso sí "por encima de los intereses partidistas, de los juegos políticos, no vamos a poner en riesgo los derechos y libertades que como pueblo y como clase nos estamos jugando", dijo por lo que pidió a Sánchez que "no lo olvide".

Por su parte Feijóo ha defendido este miércoles que el "único" partido al que habría que hacer un "cordón sanitario" es EH Bildu por el terrorismo de ETA, al tiempo que ha demandado el perdón a las víctimas de esta formación. Además, dirigiéndose al PSOE les dijo que había que tener "mucho cuajo y poca memoria democrática" para pactar con esta formación para sentenciar: "Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero". En la misma línea y con un discurso muy duro hacia Bilu se ha manifestado UPN y frente al sí a Feijóo de la formación navarra el "no" claro de los 5 votos del PNV que según Aitor Esteban están "muy pensados y ensayados".

Feijóo sin embargo contestó a Esteban que tiene "tanto respeto al PNV que jamás le utilizaría como un 'kleenex'" a modo de dardo por sus idas y venidas con Pedro Sánchez al que hoy los independentistas volvieron a poner deberes.

En la votación fue todo según lo previsto. Feijóo ha recibido los 137 apoyos afirmativos de su partido, los 33 apoyos de Vox y el voto afirmativo del diputado de UPN y de la diputada de Coalición Canaria, mientras que el PSOE, Sumar, ERC, JxCAT, Bildu, PNV y BNG han unido sus votos en contra de Feijóo.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado la nueva sesión del pleno para este viernes, 29 de septiembre, a las 12:15 horas, de modo que la votación no se celebrará antes de las 13:22 horas, al menos 48 horas después de la primera celebrada este miércoles.