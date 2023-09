Feijóo arremete contra Bildu: "Ustedes han tenido mucho tiempo en el punto de mira al PP"

El candidato del Partido Popular a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado este miércoles a EH Bildu en el Congreso en el segundo día del debate. Hoy se votará si ocupa la Moncloa con mayoría absoluta. Tras la intervención de la portavoz de la formación nacionalista vasca en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, Feijóo ha arremetido con dureza. "Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero", comenta. Cabe recordar que no invitó a Bildu a su ronda de consultas para la investidura.

En su intervención, Aizpurúa ha anunciado que su formación da un "no rotundo" al "bloque reaccionario" que lidera Núñez Feijóo. El líder popular ha decidido no contestar la réplica de Bildu para hacerlo tras la del PNV y hacerlo de manera conjunta. Ya lo hizo así el martes con Junts y ERC.

"Para mí todo lo que diga Bildu que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor". Así comenzaba la réplica el presidente del PP, ante los aplausos de su bancada.

"Por eso no se crea usted -dice a Mertxe Aizpurúa, portavoz parlamentaria de EH Bildu- que me ofende. En absoluto. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero. Venir aquí en nombre y representación de Sortu Bildu a hablar de reaccionario, cuando ustedes tienen la patente europea de ser una formación política reaccionaria es una de las cosas que uno aprende en el Congreso de los Diputados", alegaba. "No señorías, como ustedes en España no hay nadie. No, no".

Bildu "es otra cosa"

A Feijóo no le gusta que Bildu mezcle su soberanismo con el del catalán o gallego. Explica que "no hay nadie como ustedes en ningún parlamento de ninguna comunidad autónoma de España. Ninguno. Ustedes no son ni Junts, ni ERC, ni el bloques nacionalista gallego". Núñez Feijóo enfatiza en que Bildu es "otra cosa".

"La patente europea de un partido reaccionario la tienen ustedes de Bildu y ahora resulta que le llaman el régimen del 78 y yo vengo a salvaguardar el régimen del 78. Sí. ¿La democracia del 78? ¿La que le permiten a ustedes estar aquí a pesar de todo lo que han hecho?", preguntaba en la sesión de investidura.

"Fíjese qué grandeza la democracia del 78 que personas como ustedes pueden estar aquí", continuaba Feijóo. "Es verdad que usted ha hablado del PP y veo que nos conoce bien", introducía el líder popular para luego aseverar: "La verdad es que han tenido ustedes mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del PP.

El candidato ironizaba en la Cámara Baja comentando que "lo que también hemos aprendido hoy es que los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu". "Sobre todo los huérfanos, las viudas, los viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos tenemos que estar agradecidísimos a Bildu", continuaba mientras volvía a recibir los aplausos de unos diputados populares que se han puesto de pie.

Alberto Núñez Feijóo asegura que es "evidente" que Bildu "gobierna" con el PSOE. "No entiendo como han decidido competir PNV y Bildu por ser los primeros para entregarse al señor Sánchez. Por competir a ver quién se acerca más, quién es el socio más fiel y aclarar su posición en la investidura. Yo respeto al PNV a Bildu no", apostillaba.